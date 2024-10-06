Взрывы в Каневе 6 октября — повреждены автомобили

Взрыв. Фото иллюстративный: скриншот

Взрывы в Каневе Черкасской области раздались на улице Энергетиков в воскресенье, 6 октября. Повреждены автомобили.

Об этом сообщила представитель полиции Зоя Вовк в комментарии Суспільному.

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Информация о взрыве в Каневе на улице Энергетиков в полицию поступила около 16:30.

Правоохранители отметили, что обстоятельства взрыва выясняются. Пострадавших нет, но повреждены автомобили.

На месте работают эксперты и следственно-оперативная группа, проводится расследование. Полиция решает вопрос о правовой квалификации происшествия.

Напомним, вечером 6 октября взрывы раздавались и в Херсоне . Воздушная тревога не была объявлена.

А 5 октября взрывы прогремели в Киеве . Тогда мэр столицы Виталий Кличко сообщил о работе сил противовоздушной обороны.