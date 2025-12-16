Обмін військовополоненими до Різдва — Юсов пояснив, чи очікувати

У ГУР відповіли, чи буде обмін полоненими до Різдва
Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів, чи буде обмін військовополоненими до Різдва. За його словами, робота над цим не зупинялась.
Про це Андрій Юсов сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик у вівторок, 16 грудня.
Обмін військовополоненими до Різдва
"Нещодавно ми бачили реалізовані окремі треки, коли повертались цивільні з території Білорусі. Паралельно переговорна група Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими працює над поверненням і захистом прав наших і військовополонених, і цивільних незаконно утримуваних осіб", — наголосив Юсов.
За його словами, робота триває, а результати обовʼязково будуть.
Нагадаємо, між Україною та Білоруссю відбувся захід з повернення 114 цивільних осіб, серед яких є й українці.
Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що у всіх мирних планах щодо закінчення війни є пункт про обмін полоненими формулою "всіх на всіх".
