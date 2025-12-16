Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія У ГУР відповіли, чи буде обмін полоненими до Різдва

У ГУР відповіли, чи буде обмін полоненими до Різдва

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 18:09
Обмін військовополоненими до Різдва — Юсов пояснив, чи очікувати
Андрій Юсов. Новини.LIVE

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів, чи буде обмін військовополоненими до Різдва. За його словами, робота над цим не зупинялась.

Про це Андрій Юсов сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик у вівторок, 16 грудня.

Реклама
Читайте також:

Обмін військовополоненими до Різдва

"Нещодавно ми бачили реалізовані окремі треки, коли повертались цивільні з території Білорусі. Паралельно переговорна група Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими працює над поверненням і захистом прав наших і військовополонених, і цивільних незаконно утримуваних осіб", — наголосив Юсов.

За його словами, робота триває, а результати обовʼязково будуть.

Нагадаємо, між Україною та Білоруссю відбувся захід з повернення 114 цивільних осіб, серед яких є й українці.

Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що у всіх мирних планах щодо закінчення війни є пункт про обмін полоненими формулою "всіх на всіх".

Україна Різдво полонені ГУР Андрій Юсов обмін полоненими
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації