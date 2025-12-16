Обмен военнопленными до Рождества — Юсов объяснил, стоит ли ожидать

Андрей Юсов. Новини.LIVE

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал, будет ли обмен военнопленными до Рождества. По его словам, работа над этим не останавливалась.

Об этом Андрей Юсов сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык во вторник, 16 декабря.

Обмен военнопленными к Рождеству

"Недавно мы видели реализованные отдельные треки, когда возвращались гражданские с территории Беларуси. Параллельно переговорная группа Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными работает над возвращением и защитой прав наших и военнопленных, и гражданских незаконно удерживаемых лиц", — подчеркнул Юсов.

По его словам, работа продолжается, а результаты обязательно будут.

Напомним, между Украиной и Беларусью состоялось мероприятие по возвращению 114 гражданских лиц, среди которых есть и украинцы.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что во всех мирных планах по окончанию войны есть пункт об обмене пленными по формуле "всех на всех".