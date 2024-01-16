У Генштабі відзвітували про успішні удари ЗСУ по ворогу протягом доби
Триває 692 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Бійці ЗСУ професійно завдають удари по окупантах та їх техніці.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Успіхи Україні на фронті
Протягом цієї доби авіація Сил оборони завдала ударів по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. До того ж сили та засоби протиповітряної оборони країни знищили одну керовану авіаційну ракету Х-59.
"Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному району зосередження особового складу, одному пункту управління та одному складу боєприпасів противника", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українські артилерійські війська успішно атакували дві ворожі установки БМ-27 "Ураган" у районі селища Брилівка на Херсонщині, використовуючи ракети системи HIMARS. Обидві установки БМ-27 Ураган були успішно знищені.
Також ми писали, що у найближчі два роки ситуація в Україні може пройти через різні стадії, що зазнають впливу світової фінансової та політичної обстановки. Зокрема, є три ключові геополітичні зони станом на сьогодні.
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