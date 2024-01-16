У Генштабі відзвітували про успішні удари ЗСУ по ворогу протягом доби

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Триває 692 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Бійці ЗСУ професійно завдають удари по окупантах та їх техніці.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Протягом цієї доби авіація Сил оборони завдала ударів по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. До того ж сили та засоби протиповітряної оборони країни знищили одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

"Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному району зосередження особового складу, одному пункту управління та одному складу боєприпасів противника", — йдеться у повідомленні.

Українська військова техніка. Фото: Генштаб ЗСУ

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, українські артилерійські війська успішно атакували дві ворожі установки БМ-27 "Ураган" у районі селища Брилівка на Херсонщині, використовуючи ракети системи HIMARS. Обидві установки БМ-27 Ураган були успішно знищені.

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