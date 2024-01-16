В Генштабе отчитались об успешных ударах ВСУ по врагу в течение суток
Продолжаются 692 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Бойцы ВСУ профессионально наносят удары по оккупантам и их технике.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Успехи Украины на фронте
В течение этих суток авиация Сил обороны нанесла удары по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. К тому же силы и средства противовоздушной обороны страны уничтожили одну управляемую авиационную ракету Х-59.
"Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному району сосредоточения личного состава, одному пункту управления и одному составу боеприпасов противника", — говорится в сообщении.
Напомним, украинские артиллерийские войска успешно атаковали две вражеские установки БМ-27 "Ураган" в районе поселка Бриловка Херсонской области, используя ракеты системы HIMARS. Обе установки БМ-27 Ураган были успешно уничтожены.
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