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В Генштабе отчитались об успешных ударах ВСУ по врагу в течение суток

16 января 2024 19:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Генштабе отчитались об успешных ударах ВСУ по врагу в течение суток
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Продолжаются 692 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Бойцы ВСУ профессионально наносят удары по оккупантам и их технике.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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В течение этих суток авиация Сил обороны нанесла удары по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. К тому же силы и средства противовоздушной обороны страны уничтожили одну управляемую авиационную ракету Х-59.

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Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ
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Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

"Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному району сосредоточения личного состава, одному пункту управления и одному составу боеприпасов противника", — говорится в сообщении.

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Украинская военная техника. Фото: Генштаб ВСУ
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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, украинские артиллерийские войска успешно атаковали две вражеские установки БМ-27 "Ураган" в районе поселка Бриловка Херсонской области, используя ракеты системы HIMARS. Обе установки БМ-27 Ураган были успешно уничтожены.

Также мы писали, что в ближайшие два года ситуация в Украине может пройти через различные стадии, подверженные влиянию мировой финансовой и политической обстановки. В частности, есть три ключевые геополитические зоны по состоянию на сегодняшний день.

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ВСУ
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Украина
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Генштаб ВСУ

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