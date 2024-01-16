В Генштабе отчитались об успешных ударах ВСУ по врагу в течение суток

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Продолжаются 692 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Бойцы ВСУ профессионально наносят удары по оккупантам и их технике.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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В течение этих суток авиация Сил обороны нанесла удары по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. К тому же силы и средства противовоздушной обороны страны уничтожили одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

"Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному району сосредоточения личного состава, одному пункту управления и одному составу боеприпасов противника", — говорится в сообщении.

Украинская военная техника. Фото: Генштаб ВСУ

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, украинские артиллерийские войска успешно атаковали две вражеские установки БМ-27 "Ураган" в районе поселка Бриловка Херсонской области, используя ракеты системы HIMARS. Обе установки БМ-27 Ураган были успешно уничтожены.

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