У Генштабі відповіли на заяву РФ щодо окупації Куп'янська

У Генштабі відповіли на заяву РФ щодо окупації Куп'янська

Дата публікації: 20 листопада 2025 23:48
Оновлено: 23:57
Яка ситуація у Куп'янську - дані Генштабу
Російські окупанти на фронті. Фото: росЗМІ

Генеральний штаб Збройних сил України спростував чергові фейки російського командування про "захоплення" українських міст. Раніше начальник Генштабу РФ Валерій Герасімов у своїй доповіді Володимиру Путіну заявив, що російські війська начебто "повністю захопили" Куп’янськ на Харківщині та Ямпіль у Донецькій області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Telegram у четвер, 20 листопада.

Яка ситуація у Куп'янську

Українське командування рішуче спростовує ці твердження, наголошуючи, що обидва міста перебувають під контролем Сил оборони — там тривають контрдиверсійні та пошуково-ударні дії зі знищення диверсійних груп противника.

Також не відповідає дійсності інформація про нібито захоплення 80% Вовчанська та 70% Покровська. У Покровську українські підрозділи проводять пошуково-штурмові операції та ліквідацію окупантів у міській забудові, а для безперебійного забезпечення військ організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда.

У Генштабі зазначили, що російська пропаганда вже місяць тому намагалася створити враження "успіхів" у Куп’янську та Покровську, а нинішні заяви спрямовані лише на приховання критичних втрат російської армії, яка зазнає великих втрат у постійних штурмах.

Єдині "досягнення" РФ — вбивства цивільних, зокрема жінок і дітей, як це сталося під час ракетного удару по житловому будинку в Тернополі. Сили оборони продовжують нищити ворога по всій лінії фронту, а втрати російських окупантів із початку року перевищили 371 тисячу осіб.

Нагадаємо, що начальник управління комунікації Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов заявив, що у Куп'янську ворог опинився в повній ізоляції після того, як українські підрозділи перерізали ключові логістичні шляхи постачання.

А раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував фейки про нібито блокування українських військових у Куп’янську, наголосивши, що ситуація там, як і у Покровську, залишається під контролем.

Харківська область Генштаб ЗСУ Куп'янськ війна в Україні фронт
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
