Какая ситуация в Купянске - данные Генштаба

Российские оккупанты на фронте. Фото: росСМИ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опроверг очередные фейки российского командования о "захвате" украинских городов. Ранее начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в своем докладе Владимиру Путину заявил, что российские войска якобы "полностью захватили" Купянск в Харьковской области и Ямполь в Донецкой области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Telegram в четверг, 20 ноября.

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Какова ситуация в Купянске

Украинское командование решительно опровергает эти утверждения, подчеркивая, что оба города находятся под контролем Сил обороны — там продолжаются контрдиверсионные и поисково-ударные действия по уничтожению диверсионных групп противника.

Также не соответствует действительности информация о якобы захвате 80% Волчанска и 70% Покровска. В Покровске украинские подразделения проводят поисково-штурмовые операции и ликвидацию оккупантов в городской застройке, а для бесперебойного обеспечения войск организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград.

В Генштабе отметили, что российская пропаганда уже месяц назад пыталась создать впечатление "успехов" в Купянске и Покровске, а нынешние заявления направлены лишь на сокрытие критических потерь российской армии, которая несет большие потери в постоянных штурмах.

Единственные "достижения" РФ — убийства гражданских, в том числе женщин и детей, как это произошло во время ракетного удара по жилому дому в Тернополе. Силы обороны продолжают уничтожать врага по всей линии фронта, а потери российских оккупантов с начала года превысили 371 тысячу человек.

Напомним, что начальник управления коммуникации Группировки Объединенных Сил Виктор Трегубов заявил, что в Купянске враг оказался в полной изоляции после того, как украинские подразделения перерезали ключевые логистические пути снабжения.

А ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опроверг фейки о якобы блокировании украинских военных в Купянске, отметив, что ситуация там, как и в Покровске, остается под контролем.