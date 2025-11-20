Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия В Генштабе ответили на заявление РФ об оккупации Купянска

В Генштабе ответили на заявление РФ об оккупации Купянска

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 23:48
обновлено: 23:57
Какая ситуация в Купянске - данные Генштаба
Российские оккупанты на фронте. Фото: росСМИ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опроверг очередные фейки российского командования о "захвате" украинских городов. Ранее начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в своем докладе Владимиру Путину заявил, что российские войска якобы "полностью захватили" Купянск в Харьковской области и Ямполь в Донецкой области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Telegram в четверг, 20 ноября.

Реклама
Читайте также:
У Генштабі відповіли на заяву РФ щодо окупації Куп'янська - фото 1
Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Какова ситуация в Купянске

Украинское командование решительно опровергает эти утверждения, подчеркивая, что оба города находятся под контролем Сил обороны — там продолжаются контрдиверсионные и поисково-ударные действия по уничтожению диверсионных групп противника.

Также не соответствует действительности информация о якобы захвате 80% Волчанска и 70% Покровска. В Покровске украинские подразделения проводят поисково-штурмовые операции и ликвидацию оккупантов в городской застройке, а для бесперебойного обеспечения войск организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград.

В Генштабе отметили, что российская пропаганда уже месяц назад пыталась создать впечатление "успехов" в Купянске и Покровске, а нынешние заявления направлены лишь на сокрытие критических потерь российской армии, которая несет большие потери в постоянных штурмах.

Единственные "достижения" РФ — убийства гражданских, в том числе женщин и детей, как это произошло во время ракетного удара по жилому дому в Тернополе. Силы обороны продолжают уничтожать врага по всей линии фронта, а потери российских оккупантов с начала года превысили 371 тысячу человек.

Напомним, что начальник управления коммуникации Группировки Объединенных Сил Виктор Трегубов заявил, что в Купянске враг оказался в полной изоляции после того, как украинские подразделения перерезали ключевые логистические пути снабжения.

А ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опроверг фейки о якобы блокировании украинских военных в Купянске, отметив, что ситуация там, как и в Покровске, остается под контролем.

Харьковская область Генштаб ВСУ Купянск война в Украине фронт
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации