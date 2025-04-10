У Генштабі спростували чутки про звільнення Сухаревського

Полковник ЗСУ Вадим Сухаревський. Фото: Суспільне

У Генштабі Збройних сил України спростували чутки про нібито призначення командувача Сил безпілотних систем полковника Вадима Сухаревського на іншу посаду. Однак зазначили, що під час формування організаційного ядра розглядалися різні кандидатури командирів.

Відповідна заява з’явилася на офіційній сторінці Генштабу у Telegram у четвер, 10 квітня.

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Зазначається, що ця заява з’явилася у відповідь на запити представників медіа щодо можливого призначення командувача Сил безпілотних систем Збройних сил України полковника Вадима Сухаревського на іншу посаду.

У Генштабі підтвердили, що під час формування організаційного ядра та подальшого призначення керівного складу нових армійських корпусів розглядалися різні кандидатури командирів зі значним бойовим досвідом. Зокрема, й кандидатура полковника Вадима Сухаревського.

"Однак, інформація, поширена деякими медіа, щодо начебто переміщення Вадима Сухаревського на іншу посаду в ЗС України не відповідає дійсності", — наголосили у Генштабі.

А також додали, що станом на цей час полковник Сухаревський продовжує виконувати визначені йому завдання на посаді командувача Сил безпілотних систем Збройних сил України.

Скриншот повідомлення Генштабу ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, що у Генштабі ЗСУ не підтримали законопроєкт про демобілізацію, підготовлений Міністерством оборони.

Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість демобілізації під час війни.