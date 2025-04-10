В Генштабе опровергли слухи об увольнении Сухаревского

Полковник ВСУ Вадим Сухаревский. Фото: Суспільне

В Генштабе Вооруженных сил Украины опровергли слухи о якобы назначении командующего Сил беспилотных систем полковника Вадима Сухаревского на другую должность. Однако отметили, что при формировании организационного ядра рассматривались различные кандидатуры командиров.

Соответствующее заявление появилось на официальной странице Генштаба в Telegram в четверг, 10 апреля.

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Отмечается, что это заявление появилось в ответ на запросы представителей медиа относительно возможного назначения командующего Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины полковника Вадима Сухаревского на другую должность.

В Генштабе подтвердили, что при формировании организационного ядра и дальнейшего назначения руководящего состава новых армейских корпусов рассматривались различные кандидатуры командиров со значительным боевым опытом. В частности, и кандидатура полковника Вадима Сухаревского.

"Однако, информация, распространенная некоторыми медиа, о якобы перемещении Вадима Сухаревского на другую должность в ВС Украины не соответствует действительности", — отметили в Генштабе.

А также добавили, что по состоянию на это время полковник Сухаревский продолжает выполнять определенные ему задачи в должности командующего Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ/Facebook

Напомним, что в Генштабе ВСУ не поддержали законопроект о демобилизации, подготовленный Министерством обороны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность демобилизации во время войны.