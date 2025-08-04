Вибухи у Сочі 3 серпня - Генштаб підтвердив атаку дронів

У Генштабі підтвердили удар по аеропорту в Сочі та дещо пообіцяли
У ніч на 3 серпня українські Сили оборони провели успішну операцію на території Російської Федерації. Удару було завдано по паливно-заправному комплексу аеропорту "Сочі" в Краснодарському краї.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Telegram.
Що відомо про удар по аеродромі у Сочі
Операцію виконували Сили безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими підрозділами оборонного сектора.
У результаті атаки на об'єкті спалахнула потужна пожежа. За наявною інформацією, на цьому летовищі також базувалася армійська авіація російських військ.
В Генштабі наголосили, що ЗСУ й надалі вживатимуть усіх необхідних заходів для знищення воєнно-економічного потенціалу противника, аби припинити збройну агресію Росії проти України.
"Далі буде…" — пообіцяли військові.
Нагадаємо, що вчора у Сочі пролунали потужні вибухи — безпілотники атакували нафтобазу. Під час атаки на нафтобазу у аеропорту Сочі було затримано 52 рейси та призупинено роботу.
А в ніч проти 4 серпня у Волгоградській області РФ прогриміли вибухи. На одному із залізничних об'єктів виникла пожежа.
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