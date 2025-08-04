Вибухи у Сочі 3 серпня - Генштаб підтвердив атаку дронів

Вибух у Сочі. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 3 серпня українські Сили оборони провели успішну операцію на території Російської Федерації. Удару було завдано по паливно-заправному комплексу аеропорту "Сочі" в Краснодарському краї.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Telegram.

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Операцію виконували Сили безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими підрозділами оборонного сектора.

У результаті атаки на об'єкті спалахнула потужна пожежа. За наявною інформацією, на цьому летовищі також базувалася армійська авіація російських військ.

В Генштабі наголосили, що ЗСУ й надалі вживатимуть усіх необхідних заходів для знищення воєнно-економічного потенціалу противника, аби припинити збройну агресію Росії проти України.

"Далі буде…" — пообіцяли військові.

Вибух у Сочі. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що вчора у Сочі пролунали потужні вибухи — безпілотники атакували нафтобазу. Під час атаки на нафтобазу у аеропорту Сочі було затримано 52 рейси та призупинено роботу.

А в ніч проти 4 серпня у Волгоградській області РФ прогриміли вибухи. На одному із залізничних об'єктів виникла пожежа.