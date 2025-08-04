Взрывы в Сочи 3 августа - Генштаб подтвердил атаку дронов

Взрыв в Сочи. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 3 августа украинские Силы обороны провели успешную операцию на территории Российской Федерации. Удар был нанесен по топливно-заправочному комплексу аэропорта "Сочи" в Краснодарском крае.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

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Операцию выполняли Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими подразделениями оборонного сектора.

В результате атаки на объекте вспыхнул мощный пожар. По имеющейся информации, на этом аэродроме также базировалась армейская авиация российских войск.

В Генштабе подчеркнули, что ВСУ и в дальнейшем будут принимать все необходимые меры для уничтожения военно-экономического потенциала противника, чтобы прекратить вооруженную агрессию России против Украины.

"Дальше будет..." — пообещали военные.

Взрыв в Сочи. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что вчера в Сочи прогремели мощные взрывы — беспилотники атаковали нефтебазу. Во время атаки на нефтебазу в аэропорту Сочи было задержано 52 рейса и приостановлена работа.

А в ночь на 4 августа в Волгоградской области РФ прогремели взрывы. На одном из железнодорожных объектов возник пожар.