Взрывы в Сочи 3 августа - Генштаб подтвердил атаку дронов

В Генштабе подтвердили удар по аэропорту Сочи и кое-что пообещали
В ночь на 3 августа украинские Силы обороны провели успешную операцию на территории Российской Федерации. Удар был нанесен по топливно-заправочному комплексу аэропорта "Сочи" в Краснодарском крае.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Telegram.
Что известно об ударе по аэродрому в Сочи
Операцию выполняли Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими подразделениями оборонного сектора.
В результате атаки на объекте вспыхнул мощный пожар. По имеющейся информации, на этом аэродроме также базировалась армейская авиация российских войск.
В Генштабе подчеркнули, что ВСУ и в дальнейшем будут принимать все необходимые меры для уничтожения военно-экономического потенциала противника, чтобы прекратить вооруженную агрессию России против Украины.
"Дальше будет..." — пообещали военные.
Напомним, что вчера в Сочи прогремели мощные взрывы — беспилотники атаковали нефтебазу. Во время атаки на нефтебазу в аэропорту Сочи было задержано 52 рейса и приостановлена работа.
А в ночь на 4 августа в Волгоградской области РФ прогремели взрывы. На одном из железнодорожных объектов возник пожар.
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