На фронті відбулося понад 170 боїв — ранкове зведення Генштабу

У Генштабі назвали напрямки фронту, де найзапекліші бої
В Україні у четвер, 24 липня, триває 1247-й день повномасштабного вторгнення Росії. Протягом минулої доби на фронті відбулося 172 бойових зіткнення.
Про це повідомила пресслужба Генштабу у Facebook.
Ситуація на напрямках фронту
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили 12 атак загарбників, ворог завдав дев’яти авіаційних ударів, застосувавши 21 КАБ та здійснив 368 обстрілів, шість із яких — із РСЗВ.
На Південно-Слобожанському напрямку окупанти 10 разів безуспішно намагалися просунутися в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Дворічна та в напрямку Петро-Іванівки.
На Куп’янському напрямку сталося дев’ять атак окупантів, штурмові дії противника відбивали в районах Степової Новоселівки, Борівської Андріївки, Голубівки, Загризового, Новоплатонівки.
На Лиманському напрямку відбулося 28 бойових зіткнень. Ворог намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Зелений Гай, Середнє, Шандриголове, Дронівка, Новий Мир, Карпівка, Колодязі, Шипилівка та в напрямку Дружелюбівки, Серебрянки.
На Сіверському напрямку українські війська відбили чотири атаки противника в районі Григорівки.
На Краматорському напрямку окупанти здійснили три атаки у районі Часового Яру, Ступочок та Білої Гори.
На Торецькому напрямку РФ чотири рази атакувала українські підрозділи оборонців в районі Торецька.
На Покровському напрямку протягом минулої доби захисники зупинили 61 штурмову дію агресора поблизу населених пунктів Русин Яр, Миролюбівка, Затишок, Лисівка, Попів Яр, Мирноград, Звірове, Удачне, Олексіївка, Новоукраїнка, Маяк, Новоекономічне, Котлине, Дачне та в напрямку Покровська, Паньківки, Володимирівки, Сухецького.
На Новопавлівському напрямку оборонці відбили 15 атак загарбників у районах населених пунктів Запоріжжя, Зірка, Піддубне, Олександроград, Шевченко, Маліївка, Темирівка, Воскресенка та Вільне Поле.
На Гуляйпільському напрямку противник один раз штурмував позиції наших захисників в районі Білогір’я.
На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки у районі Малої Токмачки.
На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи дев’ять разів безуспішно намагалися просунутися уперед.
Нагадаємо, вночі ворог атакував Черкаси, внаслідок ракетного удару сім людей постраждали.
Також під ударом ворога опинилася Одеса, у місті розгорілися пожежі.
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