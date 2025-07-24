На фронті відбулося понад 170 боїв — ранкове зведення Генштабу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ЗСУ

В Україні у четвер, 24 липня, триває 1247-й день повномасштабного вторгнення Росії. Протягом минулої доби на фронті відбулося 172 бойових зіткнення.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Facebook.

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Ситуація на напрямках фронту

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили 12 атак загарбників, ворог завдав дев’яти авіаційних ударів, застосувавши 21 КАБ та здійснив 368 обстрілів, шість із яких — із РСЗВ.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки. Фото: Генштаб

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти 10 разів безуспішно намагалися просунутися в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Дворічна та в напрямку Петро-Іванівки.

Південно-Слобожанський напрямок. Фото: Генштаб

На Куп’янському напрямку сталося дев’ять атак окупантів, штурмові дії противника відбивали в районах Степової Новоселівки, Борівської Андріївки, Голубівки, Загризового, Новоплатонівки.

Куп'янський напрямок. Фото: Генштаб

На Лиманському напрямку відбулося 28 бойових зіткнень. Ворог намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Зелений Гай, Середнє, Шандриголове, Дронівка, Новий Мир, Карпівка, Колодязі, Шипилівка та в напрямку Дружелюбівки, Серебрянки.

Лиманський напрямок. Фото: Генштаб

На Сіверському напрямку українські війська відбили чотири атаки противника в районі Григорівки.

Сіверський напрямок. Фото: Генштаб

На Краматорському напрямку окупанти здійснили три атаки у районі Часового Яру, Ступочок та Білої Гори.

Краматорський напрямок. Фото: Генштаб

На Торецькому напрямку РФ чотири рази атакувала українські підрозділи оборонців в районі Торецька.

Торецький напрямок. Фото: Генштаб

На Покровському напрямку протягом минулої доби захисники зупинили 61 штурмову дію агресора поблизу населених пунктів Русин Яр, Миролюбівка, Затишок, Лисівка, Попів Яр, Мирноград, Звірове, Удачне, Олексіївка, Новоукраїнка, Маяк, Новоекономічне, Котлине, Дачне та в напрямку Покровська, Паньківки, Володимирівки, Сухецького.

Покровський напрямок. Фото: Генштаб

На Новопавлівському напрямку оборонці відбили 15 атак загарбників у районах населених пунктів Запоріжжя, Зірка, Піддубне, Олександроград, Шевченко, Маліївка, Темирівка, Воскресенка та Вільне Поле.

Новопавлівський напрямок. Фото: Генштаб

На Гуляйпільському напрямку противник один раз штурмував позиції наших захисників в районі Білогір’я.

Гуляйпільський напрямок. Фото: Генштаб

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки у районі Малої Токмачки.

Оріхівський напрямок. Фото: Генштаб

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи дев’ять разів безуспішно намагалися просунутися уперед.

Придніпровський напрямок. Фото: Генштаб

Нагадаємо, вночі ворог атакував Черкаси, внаслідок ракетного удару сім людей постраждали.

Також під ударом ворога опинилася Одеса, у місті розгорілися пожежі.