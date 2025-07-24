На фронте произошло более 170 боев - утренняя сводка Генштаба

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ВСУ

В Украине в четверг, 24 июля, продолжается 1247-й день полномасштабного вторжения России. За прошедшие сутки на фронте произошло 172 боевых столкновения.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Ситуация на направлениях фронта

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили 12 атак захватчиков, враг нанес девять авиационных ударов, применив 21 КАБ и совершил 368 обстрелов, шесть из которых - из РСЗО.

Северо-Слобожанское и Курское направления. Фото: Генштаб

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты 10 раз безуспешно пытались продвинуться в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Двуречная и в направлении Петро-Ивановки.

Южно-Слобожанское направление. Фото: Генштаб

На Купянском направлении произошло девять атак оккупантов, штурмовые действия противника отражали в районах Степной Новоселовки, Боровской Андреевки, Голубовки, Загрызового, Новоплатоновки.

Купянское направление. Фото: Генштаб

На Лиманском направлении произошло 28 боевых столкновений. Враг пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Зеленый Гай, Среднее, Шандриголовое, Дроновка, Новый Мир, Карповка, Колодязи, Шипиловка и в направлении Дружелюбовки, Серебрянки.

Лиманское направление. Фото: Генштаб

На Северском направлении украинские войска отбили четыре атаки противника в районе Григорьевки.

Северское направление. Фото: Генштаб

На Краматорском направлении оккупанты совершили три атаки в районе Часового Яра, Ступочек и Белой Горы.

Краматорское направление. Фото: Генштаб

На Торецком направлении РФ четыре раза атаковала украинские подразделения защитников в районе Торецка.

Торецкое направление. Фото: Генштаб

На Покровском направлении за прошедшие сутки защитники остановили 61 штурмовое действие агрессора вблизи населенных пунктов Русин Яр, Миролюбовка, Затишок, Лысовка, Попов Яр, Мирноград, Зверево, Удачное, Алексеевка, Новоукраинка, Маяк, Новоэкономичное, Котлиное, Дачное и в направлении Покровска, Паньковки, Владимировки, Сухецкого.

Покровское направление. Фото: Генштаб

На Новопавловском направлении защитники отбили 15 атак захватчиков в районах населенных пунктов Запорожье, Зирка, Поддубное, Александроград, Шевченко, Малиевка, Темировка, Воскресенка и Вольное Поле.

Новопавловское направление. Фото: Генштаб

На Гуляйпольском направлении противник один раз штурмовал позиции наших защитников в районе Белогорья.

Гуляйпольское направление. Фото: Генштаб

На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки в районе Малой Токмачки.

Ореховское направление. Фото: Генштаб

На Приднепровском направлении вражеские подразделения девять раз безуспешно пытались продвинуться вперед.

Приднепровское направление. Фото: Генштаб

Напомним, ночью враг атаковал Черкассы, в результате ракетного удара семь человек пострадали.

Также под ударом врага оказалась Одесса, в городе разгорелись пожары.