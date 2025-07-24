На фронте произошло более 170 боев - утренняя сводка Генштаба

В Генштабе назвали направления фронта, где самые ожесточенные бои
В Украине в четверг, 24 июля, продолжается 1247-й день полномасштабного вторжения России. За прошедшие сутки на фронте произошло 172 боевых столкновения.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Facebook.
Ситуация на направлениях фронта
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили 12 атак захватчиков, враг нанес девять авиационных ударов, применив 21 КАБ и совершил 368 обстрелов, шесть из которых - из РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении оккупанты 10 раз безуспешно пытались продвинуться в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Двуречная и в направлении Петро-Ивановки.
На Купянском направлении произошло девять атак оккупантов, штурмовые действия противника отражали в районах Степной Новоселовки, Боровской Андреевки, Голубовки, Загрызового, Новоплатоновки.
На Лиманском направлении произошло 28 боевых столкновений. Враг пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Зеленый Гай, Среднее, Шандриголовое, Дроновка, Новый Мир, Карповка, Колодязи, Шипиловка и в направлении Дружелюбовки, Серебрянки.
На Северском направлении украинские войска отбили четыре атаки противника в районе Григорьевки.
На Краматорском направлении оккупанты совершили три атаки в районе Часового Яра, Ступочек и Белой Горы.
На Торецком направлении РФ четыре раза атаковала украинские подразделения защитников в районе Торецка.
На Покровском направлении за прошедшие сутки защитники остановили 61 штурмовое действие агрессора вблизи населенных пунктов Русин Яр, Миролюбовка, Затишок, Лысовка, Попов Яр, Мирноград, Зверево, Удачное, Алексеевка, Новоукраинка, Маяк, Новоэкономичное, Котлиное, Дачное и в направлении Покровска, Паньковки, Владимировки, Сухецкого.
На Новопавловском направлении защитники отбили 15 атак захватчиков в районах населенных пунктов Запорожье, Зирка, Поддубное, Александроград, Шевченко, Малиевка, Темировка, Воскресенка и Вольное Поле.
На Гуляйпольском направлении противник один раз штурмовал позиции наших защитников в районе Белогорья.
На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки в районе Малой Токмачки.
На Приднепровском направлении вражеские подразделения девять раз безуспешно пытались продвинуться вперед.
Напомним, ночью враг атаковал Черкассы, в результате ракетного удара семь человек пострадали.
Также под ударом врага оказалась Одесса, в городе разгорелись пожары.
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