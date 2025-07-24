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Главная Армия В Генштабе назвали направления фронта, где самые ожесточенные бои

В Генштабе назвали направления фронта, где самые ожесточенные бои

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 09:15
На фронте произошло более 170 боев - утренняя сводка Генштаба
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ВСУ

В Украине в четверг, 24 июля, продолжается 1247-й день полномасштабного вторжения России. За прошедшие сутки на фронте произошло 172 боевых столкновения.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Facebook.

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Ситуация на направлениях фронта

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили 12 атак захватчиков, враг нанес девять авиационных ударов, применив 21 КАБ и совершил 368 обстрелов, шесть из которых - из РСЗО.

Ситуація на Північно-Слобожанському та Курському напрямках 24 липня
Северо-Слобожанское и Курское направления. Фото: Генштаб

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты 10 раз безуспешно пытались продвинуться в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Двуречная и в направлении Петро-Ивановки.

Ситуація на Південно-Слобожанському напрямку 24 липня
Южно-Слобожанское направление. Фото: Генштаб

На Купянском направлении произошло девять атак оккупантов, штурмовые действия противника отражали в районах Степной Новоселовки, Боровской Андреевки, Голубовки, Загрызового, Новоплатоновки.

Ситуація на Куп'янському напрямку 24 липня
Купянское направление. Фото: Генштаб

На Лиманском направлении произошло 28 боевых столкновений. Враг пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Зеленый Гай, Среднее, Шандриголовое, Дроновка, Новый Мир, Карповка, Колодязи, Шипиловка и в направлении Дружелюбовки, Серебрянки.

Ситуація на Лиманському напрямку 24 липня
Лиманское направление. Фото: Генштаб

На Северском направлении украинские войска отбили четыре атаки противника в районе Григорьевки.

Ситуація на Сіверському напрямку 24 липня
Северское направление. Фото: Генштаб

На Краматорском направлении оккупанты совершили три атаки в районе Часового Яра, Ступочек и Белой Горы.

Ситуація на Краматорському напрямку 24 липня
Краматорское направление. Фото: Генштаб

На Торецком направлении РФ четыре раза атаковала украинские подразделения защитников в районе Торецка.

Ситуація на Торецькому напрямку 24 липня
Торецкое направление. Фото: Генштаб

На Покровском направлении за прошедшие сутки защитники остановили 61 штурмовое действие агрессора вблизи населенных пунктов Русин Яр, Миролюбовка, Затишок, Лысовка, Попов Яр, Мирноград, Зверево, Удачное, Алексеевка, Новоукраинка, Маяк, Новоэкономичное, Котлиное, Дачное и в направлении Покровска, Паньковки, Владимировки, Сухецкого.

Ситуація на Покровському напрямку 24 липня
Покровское направление. Фото: Генштаб

На Новопавловском направлении защитники отбили 15 атак захватчиков в районах населенных пунктов Запорожье, Зирка, Поддубное, Александроград, Шевченко, Малиевка, Темировка, Воскресенка и Вольное Поле.

Ситуація на Новопавлівському напрямку 24 липня
Новопавловское направление. Фото: Генштаб

На Гуляйпольском направлении противник один раз штурмовал позиции наших защитников в районе Белогорья.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку 24 липня
Гуляйпольское направление. Фото: Генштаб

На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки в районе Малой Токмачки.

Ситуація на Оріхівському напрямку 24 липня
Ореховское направление. Фото: Генштаб

На Приднепровском направлении вражеские подразделения девять раз безуспешно пытались продвинуться вперед.

Ситуація на Придніпровському напрямку 24 липня
Приднепровское направление. Фото: Генштаб

Напомним, ночью враг атаковал Черкассы, в результате ракетного удара семь человек пострадали.

Также под ударом врага оказалась Одесса, в городе разгорелись пожары.

российские войска ВСУ военные оккупанты война в Украине фронт
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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