Країни G7 ухвалили надання Україні кредиту в розмірі 50 млрд дол.

Засідання G7. Ілюстративне фото: AP

Країни Великої Сімки домовилися про надання кредиту для України на суму 50 мільярдів доларів. Він буде наданий коштом заморожених активів російського центрального банку.

Про це пише Bloomberg у суботу, 26 жовтня.

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У матеріалі йдеться, що ця допомога відкриває шлях для надходження до України вкрай необхідної допомоги та захищає критично важливе фінансування від результатів президентських виборів у США.

Відомо, що кредитні кошти будуть розподілені по декількох каналах для підтримки бюджетної, військової та відновлювальної допомоги. Для їх надання США та союзники подолали проблеми стосовно структурування кредиту та забезпечення його погашення.

Очікується, що США нададуть 20 мільярдів доларів, Європа приблизно таку ж суму, а Велика Британія близько 3 мільярдів доларів. Водночас Канада і Японія також зроблять свій внесок.

Нагадаємо, під час візиту до Києва голова Пентагону Ллойд Остін оголосив про новий пакет військової допомоги від США.

Також ми писали, що Франція передасть Україні ще 12 самохідних артилерійських установок Caesar, які придбають з відсотків за російські заморожені активи.