У ДПСУ назвали кількість злочинних груп, викритих на переправленні ухилянтів за кордон

Автомобілі на кордоні. Фото: twitter.com/Straz_Graniczna

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що понад 350 злочинних груп викрили на незаконному переправленні ухилянтів за кордон під час війни. За його словами, наразі чоловіки все більше довіряють так званим "організаторам" втечі.

Про це Андрій Демченко розповів для Новини.LIVE.

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Втеча ухилянтів за кордон

Демченко каже, що ухилянти вже не намагаються перевдягатися в жінок та обманювати прикордонників.

За його словами, чоловіки почали все більше довіряти свою втечу так званим "організаторам", які наражають їх на небезпеку. Вони не попереджають ухилянтів про гірські річки чи інші перешкоди під час незаконного перетину кордону.

Нагадаємо, журналісти отримали список чоловіків, які безповоротно виїхали за кордон. Йдеться про понад 900 військовозобов'язаних в одній області, які втекли 2023 року через систему "Шлях" за допомогою Волинської ОВА.

Також ми писали, що кількість випадків нелегального перетину кордону ухилянтами не зазнає значних змін, залишаючись на стабільному рівні. Прикордонники щодня реєструють спроби втечі за кордон як поза контрольно-пропускними пунктами, у тому числі через річки, так і на самих пунктах пропуску, де люди намагаються використати підроблені документи.

Додамо, прикордонники Мукачівського загону викрили чотирьох ухилянтів, які намагалися незаконно перетнути кордон. Четверо донеччан та двоє жителів Рівненщини хотіли в обхід пунктів пропуску дістатися сусідньої Угорщини.