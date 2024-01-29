В ГПСУ назвали количество преступных групп, разоблаченных на переправке уклонистов за границу

Автомобили на границе. Фото: twitter.com/Straz_Graniczna

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что более 350 преступных групп разоблачили на незаконной переправке уклонистов за границу во время войны. По его словам, сейчас мужчины все больше доверяют так называемым "организаторам" побега.

Об этом Андрей Демченко рассказал для Новини.LIVE.

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Побег уклонистов за границу

Демченко говорит, что уклонисты уже не пытаются переодеваться в женщин и обманывать пограничников.

По его словам, мужчины начали все больше доверять свой побег так называемым "организаторам", подвергающим их опасности. Они не предупреждают уклонистов о горных реках или других препятствиях во время незаконного пересечения границы.

Напомним, журналисты получили список мужчин, которые безвозвратно уехали за границу. Речь идет о более чем 900 военнообязанных в одной области, сбежавших в 2023 году через систему "Шлях" с помощью Волынской ОВА.

Также мы писали, что количество случаев нелегального пересечения границы уклонистами не испытывает значительных изменений, оставаясь на стабильном уровне. Пограничники ежедневно регистрируют попытки побега за границу как вне контрольно-пропускных пунктов, в том числе через реки, так и на самих пунктах пропуска, где люди пытаются использовать поддельные документы.

Добавим, пограничники Мукачевского отряда разоблачили четырех уклонистов, пытавшихся незаконно пересечь границу. Четверо дончан и двое жителей Ровенщины хотели в обход пунктов пропуска добраться до соседней Венгрии.