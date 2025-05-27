Проросійська волонтерка заявила, що в ДНР бійців відправляють в бій на милицях

Поранені солдати РФ, яких командири відправляють в бій. Фото: Скриншот

У російських соцмережах з'явилось відео, на якому вдова загиблого "волонтера" обіцяє, що дружини та народ "розірвуть голими руками" командирів з так званої ДНР, які відправляють поранених на смертельні штурми. Жінка виклала відео, на якому солдати РФ зізнаються, що їх тримають у підвалі.

Про це повідомляє опозиційна Кремлю агенція ASTRA.

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Повідомлення про бійців РФ на милицях. Фото: Скриншот

У відео мова йде про військових, які представляються службовцями 5 Окремої мотострілецької бригади імені О. Захарченка військової частини 41698. Бійці заявляють, що їх тримають у підвалі 5-ї бригади. Чоловіки стоять на милицях і не можуть ходити через поранення, проте командування відправляє їх у штурми. На кадрах зокрема є військовий, який втратив слух.

"Сидіти й чекати, коли вони приїдуть "вантажем 200", ніхто не буде. Крім Путіна, ніхто не зможе зупинити це бля***во. Наших хлопців командування відправляє на смерть, добиває тих, хто вижив. Евакуації ніхто не проводить. Вони просто лежать і гниють. Також вони відправляють туди поранених. Ви думаєте, народ не підніметься? Народ вас розірве голими руками. Самі дружини прийдуть і розірвуть вас", — заявила жінка.

Раніше ця агенція вже писала про цей підрозділ так званої ДНР. Це в ньому ж продовжується практика, коли бійців на милицях відправляють в штурм. А ще ASTRA опублікувала розслідування про тортури російських солдатів командирами 5-ї та 110-ї бригад армії РФ. За словами співбесідників агенції, саме бійці цих бригад влаштували справжній концтабір на шахті Петрівська в Донецьку де, серед іншого знущались перед вбивством над американцем та проросійським "військкором" Расселом Бентлі.

Ми вже повідомляли, що військовослужбовець з так званої "ЛНР" замкнув у клітці армійців ЗС РФ та кинув туди гранату, внаслідок чого вони загинули. Відтак, його затримано та підозрюють у вбивстві.

А на Донеччині командир армії РФ хотів вбити свого ж солдата. Окупант записав відео, в якому просив допомогти своїх рідних.