Пророссийская волонтер заявила, что в ДНР бойцов отправляют в бой на костылях

Раненые солдаты РФ, которых командиры отправляют в бой. Фото: Скриншот

В российских соцсетях появилось видео, на котором вдова погибшего "волонтера" обещает, что жены и народ "разорвут голыми руками" командиров из так называемой ДНР, отправляющих раненых на смертельные штурмы. Женщина выложила видео, на котором солдаты РФ признаются, что их держат в подвале.

Об этом сообщает оппозиционное Кремлю агентство ASTRA.

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Сообщение о бойцах РФ на костылях. Фото: Скриншот

В видео речь идет о военных, которые представляются служащими 5 Отдельной мотострелковой бригады имени А. Захарченко воинской части 41698. Бойцы заявляют, что их держат в подвале 5-й бригады. Мужчины стоят на костылях и не могут ходить из-за ранений, однако командование отправляет их в штурмы. На кадрах в частности есть военный, который потерял слух.

"Сидеть и ждать, когда они приедут "грузом 200", никто не будет. Кроме Путина, никто не сможет остановить это бля***во. Наших ребят командование отправляет на смерть, добивает тех, кто выжил. Эвакуации никто не проводит. Они просто лежат и гниют. Также они отправляют туда раненых. Вы думаете, народ не поднимется? Народ вас разорвет голыми руками. Сами жены придут и разорвут вас", — заявила женщина.

Ранее это агентство уже писало об этом подразделении так называемой ДНР. Это в нем же продолжается практика, когда бойцов на костылях отправляют в штурм. А еще ASTRA опубликовала расследование о пытках российских солдат командирами 5-й и 110-й бригад армии РФ. По словам собеседников агентства, именно бойцы этих бригад устроили настоящий концлагерь на шахте Петровская в Донецке где, среди прочего издевались перед убийством над американцем и пророссийским "военкором" Расселом Бентли.

Мы уже сообщали, что военнослужащий из так называемой "ЛНР" запер в клетке армейцев ВС РФ и бросил туда гранату, в результате чего они погибли. Следовательно, он задержан и подозревается в убийстве.

А на Донеччине командир армии РФ хотел убить своего же солдата. Оккупант записал видео, в котором просил помочь своих родных.