Чоловік та його співмешканка зібрали вибухівку та хотіли підірвати цистерну з пальним

Сапер розміновує вибухівку, яку планували підірвати на залізниці у Дніпрі. Фото: Нацполіція

У Дніпрі Амур-Нижньодніпровський райсуд визнав винними чоловіка та жінку, які хотіли скоїти теракт. Вони планували влаштувати вибух на залізниці за гроші від невстановленої особи.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Саморобна вибухівка засуджених за спробу теракту у Дніпрі. Фото: Нацполіція

Під час судового засідання з'ясувалось, що 36-річний чоловік погодився влаштувати вибух на залізниці за гроші. Для цього він придбав компоненти для виготовлення саморобного вибухового пристрою.

Водночас його 23-річна співмешканка вийшла з ізолятора, де її тримали за збут наркотиків, а суд призначив їй умовне покарання. Пропри це жінка відразу долучилась до підготовки теракту.

Згідно з матеріалами справи, жінка є матір'ю трьох малолітніх дітей, а батьком однієї дитини є її спільник по цій справі.

Жінка придбала деякі компоненти для саморобної вибухівки. А саму начинку терористи заклали у металевий чайник, додавши для більшого ефекту різного роду болтів та гайок, щоб вибухівка мала більший радіус ураження.

У січні цього року зловмисники прибули на залізничну станцію Нижньодніпровськ-Пристань з метою підірвати цистерну з пальним. Однак їх затримали до того, як вони встигли закласти вибуховий пристрій.

Рішення суду

Обвинувачені уклали угоду зі слідством, повністю визнавши свою вину. Чоловіка засудили до 7 років позбавлення волі без конфіскації майна, а його спільницю, яка мала попередню судимість, — до 8 років з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що на Харківщині судили двох злочинців за підпал машини військового Нацгвардії. Одним з засуджених був громадянин Молдови.

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