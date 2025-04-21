Мужчина и его сожительница собрали взрывчатку и хотели взорвать цистерну с горючим

Сапер разминирует взрывчатку, которую планировали взорвать на железной дороге в Днепре. Фото: Нацполиция

В Днепре Амур-Нижнеднепровский райсуд признал виновными мужчину и женщину, которые хотели совершить теракт. Они планировали устроить взрыв на железной дороге за деньги от неустановленного лица.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Самодельная взрывчатка осужденных за попытку теракта в Днепре. Фото: Нацполиция

Во время судебного заседания выяснилось, что 36-летний мужчина согласился устроить взрыв на железной дороге за деньги. Для этого он приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

В то же время его 23-летняя сожительница вышла из изолятора, где ее держали за сбыт наркотиков, а суд назначил ей условное наказание. Несмотря на это женщина сразу присоединилась к подготовке теракта.

Согласно материалам дела, женщина является матерью троих малолетних детей, а отцом одного ребенка является ее сообщник по этому делу.

Женщина приобрела некоторые компоненты для самодельной взрывчатки. А саму начинку террористы заложили в металлический чайник, добавив для большего эффекта разного рода болтов и гаек, чтобы взрывчатка имела больший радиус поражения.

В январе этого года злоумышленники прибыли на железнодорожную станцию Нижнеднепровск-Пристань с целью взорвать цистерну с горючим. Однако их задержали до того, как они успели заложить взрывное устройство.

Решение суда

Обвиняемые заключили сделку со следствием, полностью признав свою вину. Мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы без конфискации имущества, а его сообщницу, которая имела предыдущую судимость, — к 8 годам с конфискацией имущества.

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