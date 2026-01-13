Вибух у Дніпрі ввечері 13 січня — окупанти атакували місто

Вибух. Фото ілюстративне: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Вибух у Дніпрі пролунав ввечері, 13 січня. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про небезпеку.

Про це повідомляє "Суспільне".

Вибух у Дніпрі 13 січня

"У Дніпрі пролунав вибух", — йдеться у повідомленні.

Інформація про вибух у місті зʼявилася близько 19:13.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Згодом стало відомо про швидкісну ціль в напрямку Дніпра.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог станом на 13 січня 19:30. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, упродовж минулої доби російські окупанти масовано атакували Запорізьку область. Зафіксовано понад 900 ударів.

Крім того, у ніч проти 13 січня загарбники завдали удару по терміналу "Нової пошти" під Харковом.