Вибух у Дніпрі ввечері 13 січня — окупанти атакували місто

У Дніпрі пролунав сильний вибух — що відомо
Вибух у Дніпрі пролунав ввечері, 13 січня. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про небезпеку.
Про це повідомляє "Суспільне".
Вибух у Дніпрі 13 січня
"У Дніпрі пролунав вибух", — йдеться у повідомленні.
Інформація про вибух у місті зʼявилася близько 19:13.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Згодом стало відомо про швидкісну ціль в напрямку Дніпра.
Нагадаємо, упродовж минулої доби російські окупанти масовано атакували Запорізьку область. Зафіксовано понад 900 ударів.
Крім того, у ніч проти 13 січня загарбники завдали удару по терміналу "Нової пошти" під Харковом.
