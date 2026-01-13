Відео
Головна Армія У Дніпрі пролунав сильний вибух — що відомо

У Дніпрі пролунав сильний вибух — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 19:30
Вибух у Дніпрі ввечері 13 січня — окупанти атакували місто
Вибух. Фото ілюстративне: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Вибух у Дніпрі пролунав ввечері, 13 січня. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про небезпеку.

Про це повідомляє "Суспільне".

Вибух у Дніпрі 13 січня

"У Дніпрі пролунав вибух", — йдеться у повідомленні.

Інформація про вибух у місті зʼявилася близько 19:13.

null
Допис "Суспільного". Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Згодом стало відомо про швидкісну ціль в напрямку Дніпра.

null
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог 13 січня
Карта повітряних тривог станом на 13 січня 19:30. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, упродовж минулої доби російські окупанти масовано атакували Запорізьку область. Зафіксовано понад 900 ударів.

Крім того, у ніч проти 13 січня загарбники завдали удару по терміналу "Нової пошти" під Харковом

війна вибух Дніпро обстріли повітряна тривога
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
