В Днепре прогремел сильный взрыв — что известно

В Днепре прогремел сильный взрыв — что известно

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 19:30
Взрыв в Днепре вечером 13 января — оккупанты атаковали город
Взрыв. Фото иллюстративное: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Взрыв в Днепре прогремел вечером, 13 января. В Воздушных силах ВСУ предупреждали об опасности.

Об этом сообщает "Суспільне".

Читайте также:

Взрыв в Днепре 13 января

"В Днепре прогремел взрыв", — говорится в сообщении.

Информация о взрыве в городе появилась около 19:13.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга. Впоследствии стало известно о скоростной цели в направлении Днепра.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта повітряних тривог 13 січня
Карта воздушных тревог по состоянию на 13 января 19:30. Фото: alerts.in.ua

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты массированно атаковали Запорожскую область. Зафиксировано более 900 ударов.

Кроме того, в ночь на 13 января захватчики нанесли удар по терминалу "Новой почты" под Харьковом.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
