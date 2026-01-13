Взрыв в Днепре вечером 13 января — оккупанты атаковали город

Взрыв. Фото иллюстративное: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Взрыв в Днепре прогремел вечером, 13 января. В Воздушных силах ВСУ предупреждали об опасности.

Об этом сообщает "Суспільне".

Взрыв в Днепре 13 января

"В Днепре прогремел взрыв", — говорится в сообщении.

Информация о взрыве в городе появилась около 19:13.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга. Впоследствии стало известно о скоростной цели в направлении Днепра.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта воздушных тревог по состоянию на 13 января 19:30. Фото: alerts.in.ua

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты массированно атаковали Запорожскую область. Зафиксировано более 900 ударов.

Кроме того, в ночь на 13 января захватчики нанесли удар по терминалу "Новой почты" под Харьковом.