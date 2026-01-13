Взрыв в Днепре вечером 13 января — оккупанты атаковали город

В Днепре прогремел сильный взрыв — что известно
Взрыв в Днепре прогремел вечером, 13 января. В Воздушных силах ВСУ предупреждали об опасности.
Об этом сообщает "Суспільне".
Взрыв в Днепре 13 января
"В Днепре прогремел взрыв", — говорится в сообщении.
Информация о взрыве в городе появилась около 19:13.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга. Впоследствии стало известно о скоростной цели в направлении Днепра.
Сейчас карта тревог имеет такой вид:
Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты массированно атаковали Запорожскую область. Зафиксировано более 900 ударов.
Кроме того, в ночь на 13 января захватчики нанесли удар по терминалу "Новой почты" под Харьковом.
Читайте Новини.LIVE!