Вибух у Дніпрі вдень 1 листопада — яка загроза

Вибух. Ілюстративне фото: REUTERS

Вибух у Дніпрі пролунав вдень, 1 листопада. Наразі там та в низці областей України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне".

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"У Дніпрі чутно звуки вибуху", — йдеться у повідомленні.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога. Там повідомляли про швидкісні цілі в напрямку Дніпра.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 31 жовтня загарбники здійснили атаки на Харківську область, завдавши ударів по Харкову, Дергачах і Куп'янському району.

Також 30 жовтня окупанти атакували пожежну частину в Одесі. Внаслідок удару постраждали рятувальники, а також було пошкоджено техніку.