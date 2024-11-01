Вибух у Дніпрі вдень 1 листопада — яка загроза

У Дніпрі пролунав потужний вибух
Вибух у Дніпрі пролунав вдень, 1 листопада. Наразі там та в низці областей України оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє "Суспільне".
Вибух у Дніпрі
"У Дніпрі чутно звуки вибуху", — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога. Там повідомляли про швидкісні цілі в напрямку Дніпра.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, 31 жовтня загарбники здійснили атаки на Харківську область, завдавши ударів по Харкову, Дергачах і Куп'янському району.
Також 30 жовтня окупанти атакували пожежну частину в Одесі. Внаслідок удару постраждали рятувальники, а також було пошкоджено техніку.
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