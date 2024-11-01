Взрыв в Днепре днем 1 ноября — какая угроза

В Днепре раздался мощный взрыв
Взрыв в Днепре раздался днем, 1 ноября. Сейчас там и в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает "Суспільне".
Взрыв в Днепре
"В Днепре слышны звуки взрыва", — говорится в сообщении.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога. Там сообщали о скоростных целях в направлении Днепра.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, 31 октября захватчики совершили атаки на Харьковскую область, нанеся удары по Харькову, Дергачам и Купянскому району.
Также 30 октября оккупанты атаковали пожарную часть в Одессе. В результате удара пострадали спасатели, а также была повреждена техника.
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