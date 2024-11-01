Взрыв в Днепре днем 1 ноября — какая угроза

Взрыв. Иллюстративное фото: REUTERS

Взрыв в Днепре раздался днем, 1 ноября. Сейчас там и в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

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"В Днепре слышны звуки взрыва", — говорится в сообщении.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога. Там сообщали о скоростных целях в направлении Днепра.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 31 октября захватчики совершили атаки на Харьковскую область, нанеся удары по Харькову, Дергачам и Купянскому району.

Также 30 октября оккупанты атаковали пожарную часть в Одессе. В результате удара пострадали спасатели, а также была повреждена техника.