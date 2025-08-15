Відео
Головна Армія У Дніпрі пролунали вибухи — в небі ворожі ракети

У Дніпрі пролунали вибухи — в небі ворожі ракети

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 16:13
Вибухи у Дніпрі 15 серпня — росіяни випустили ракети
Дим від вибухів. Ілюстративне фото: Reuters

У Дніпрі вдень, 15 серпня, пролунали потужні вибухи. Російські війська випустили балістичні ракети.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали.

Читайте також:

Вибухи в Дніпрі 15 серпня

Оновлено 16:30. За попередньою інформацією моніторів, у Дніпрі зафіксовано приліт балістики в житловий квартал. 

Близько 16:07 Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Вибух в Дніпрі 15 серпня
Скриншот допису Повітряних сил

Вже за кілька хвилин у Дніпрі лунали потужні вибухи. 

null
Скриншот допису моніторингового каналу

За даними моніторингових каналів, було застосовано дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23. Наразі загроза балістики триває. Над містом працює ворожий розвідувальний БпЛА.

null
Скриншот допису моніторингового каналу

Наразі повітряна тривога оголошена у шістьох областях.

null
Повітряна тривога в Україні 15 серпня. Фото: скриншот

Нагадаємо, дронові атаки росіян на південь України, зокрема на Херсонщину останнім часом зросли до 10 разів. Крім того, ворог знову став здійснювати масовані атаки КАБами та артилерією.

Також ми писали, що зараз у Покровську досі є цивільні. Російські війська розташовані менш ніж за кілометр від міста.

вибух Дніпро обстріли ракети війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
