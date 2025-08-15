Вибухи у Дніпрі 15 серпня — росіяни випустили ракети

Дим від вибухів. Ілюстративне фото: Reuters

У Дніпрі вдень, 15 серпня, пролунали потужні вибухи. Російські війська випустили балістичні ракети.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали.

Вибухи в Дніпрі 15 серпня

Оновлено 16:30. За попередньою інформацією моніторів, у Дніпрі зафіксовано приліт балістики в житловий квартал.

Близько 16:07 Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Вже за кілька хвилин у Дніпрі лунали потужні вибухи.

За даними моніторингових каналів, було застосовано дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23. Наразі загроза балістики триває. Над містом працює ворожий розвідувальний БпЛА.

Наразі повітряна тривога оголошена у шістьох областях.

Нагадаємо, дронові атаки росіян на південь України, зокрема на Херсонщину останнім часом зросли до 10 разів. Крім того, ворог знову став здійснювати масовані атаки КАБами та артилерією.

Також ми писали, що зараз у Покровську досі є цивільні. Російські війська розташовані менш ніж за кілометр від міста.