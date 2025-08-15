Взрывы в Днепре 15 августа — россияне выпустили ракеты

Дым от взрывов. Иллюстративное фото: Reuters

В Днепре днем, 15 августа, раздались мощные взрывы. Российские войска выпустили баллистические ракеты.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы.

Взрывы в Днепре 15 августа

Обновлено в 16:30. По предварительной информации мониторов, в Днепре зафиксирован прилет баллистики в жилой квартал.

Около 16:07 Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Уже через несколько минут в Днепре раздавались мощные взрывы.

По данным мониторинговых каналов, были применены две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23. Сейчас угроза баллистики продолжается. Над городом работает вражеский разведывательный БпЛА.

Сейчас воздушная тревога объявлена в шести областях.

Напомним, дроновые атаки россиян на юг Украины, в частности на Херсонщину в последнее время выросли до 10 раз. Кроме того, враг снова стал осуществлять массированные атаки КАБами и артиллерией.

Также мы писали, что сейчас в Покровске до сих пор есть гражданские. Российские войска расположены менее чем в километре от города.