Взрывы в Днепре 15 августа — россияне выпустили ракеты

В Днепре прогремели взрывы — в небе вражеские ракеты
В Днепре днем, 15 августа, раздались мощные взрывы. Российские войска выпустили баллистические ракеты.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы.
Взрывы в Днепре 15 августа
Обновлено в 16:30. По предварительной информации мониторов, в Днепре зафиксирован прилет баллистики в жилой квартал.
Около 16:07 Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.
Уже через несколько минут в Днепре раздавались мощные взрывы.
По данным мониторинговых каналов, были применены две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23. Сейчас угроза баллистики продолжается. Над городом работает вражеский разведывательный БпЛА.
Сейчас воздушная тревога объявлена в шести областях.
Напомним, дроновые атаки россиян на юг Украины, в частности на Херсонщину в последнее время выросли до 10 раз. Кроме того, враг снова стал осуществлять массированные атаки КАБами и артиллерией.
Также мы писали, что сейчас в Покровске до сих пор есть гражданские. Российские войска расположены менее чем в километре от города.
