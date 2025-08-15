Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихология1ИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия В Днепре прогремели взрывы — в небе вражеские ракеты

В Днепре прогремели взрывы — в небе вражеские ракеты

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 16:13
Взрывы в Днепре 15 августа — россияне выпустили ракеты
Дым от взрывов. Иллюстративное фото: Reuters

В Днепре днем, 15 августа, раздались мощные взрывы. Российские войска выпустили баллистические ракеты.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы.

Реклама
Читайте также:

Взрывы в Днепре 15 августа

Обновлено в 16:30. По предварительной информации мониторов, в Днепре зафиксирован прилет баллистики в жилой квартал.

Около 16:07 Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Вибух в Дніпрі 15 серпня
Скриншот сообщения Воздушных сил

Уже через несколько минут в Днепре раздавались мощные взрывы.

null
Скриншот сообщения мониторингового канала

По данным мониторинговых каналов, были применены две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23. Сейчас угроза баллистики продолжается. Над городом работает вражеский разведывательный БпЛА.

null
Скриншот сообщения мониторингового канала

Сейчас воздушная тревога объявлена в шести областях.

null
Воздушная тревога в Украине 15 августа. Фото: скриншот

Напомним, дроновые атаки россиян на юг Украины, в частности на Херсонщину в последнее время выросли до 10 раз. Кроме того, враг снова стал осуществлять массированные атаки КАБами и артиллерией.

Также мы писали, что сейчас в Покровске до сих пор есть гражданские. Российские войска расположены менее чем в километре от города.

взрыв Днепр обстрелы ракеты война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации