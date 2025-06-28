Вибухи у Дніпрі 28 червня — росіяни випустили дрони

У Дніпрі пролунали вибухи — у небі ворожі дрони
У передмісті Дніпра ввечері 28 червня пролунали потужні вибухи. Росіяни випустили ударні дрони.
Про це повідомили Повітряні сили та моніторингові канали.
Вибух у Дніпрі 28 червня
Повітряні сили попереджали, що у напрямку Дніпра та області з півночі рухається група БпЛА.
За даними моніторів, їх щонайменше сім у напрямку регіону.
Про ворожі повітряні цілі також попереджав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Він закликав місцевих жителів перебувати в безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги.
Нагадаємо, 28 червня у Харкові пролунали потужні вибухи. Сили оборони збили над місто ударні дрони РФ.
Водночас у передмісті Харкова є влучання. Інформація про постраждалих уточнюється.
Читайте Новини.LIVE!