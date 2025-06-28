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Головна Армія У Дніпрі пролунали вибухи — у небі ворожі дрони

У Дніпрі пролунали вибухи — у небі ворожі дрони

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 21:00
Вибухи у Дніпрі 28 червня — росіяни випустили дрони
Ударний дрон типу Shahed в небі. Ілюстративне фото: кадр з відео
Ключові моменти Вибух у Дніпрі 28 червня

У передмісті Дніпра ввечері 28 червня пролунали потужні вибухи. Росіяни випустили ударні дрони.

Про це повідомили Повітряні сили та моніторингові канали.

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Вибух у Дніпрі 28 червня

Повітряні сили попереджали, що у напрямку Дніпра та області з півночі рухається група БпЛА.

РФ випустила дрони на Дніпро 28 червня
Скриншот допису Повітряних сил

За даними моніторів, їх щонайменше сім у напрямку регіону.

Вибухи у Дніпрі 28 червня
Скриншот допису моніторингового каналу

Про ворожі повітряні цілі також попереджав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Він закликав місцевих жителів перебувати в безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги.

Обстріл Дніпра 28 червня
Скриншот допису Сергія Лисака

Нагадаємо, 28 червня у Харкові пролунали потужні вибухи. Сили оборони збили над місто ударні дрони РФ.

Водночас у передмісті Харкова є влучання. Інформація про постраждалих уточнюється. 

вибух Дніпро обстріли дрони війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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