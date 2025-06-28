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Главная Армия В Днепре прогремели взрывы — в небе вражеские дроны

В Днепре прогремели взрывы — в небе вражеские дроны

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 21:00
Взрывы в Днепре 28 июня — россияне выпустили дроны
Ударный дрон типа Shahed в небе. Иллюстративное фото: кадр из видео
Ключові моменти Взрыв в Днепре 28 июня

В пригороде Днепра вечером 28 июня прогремели мощные взрывы. Россияне выпустили ударные дроны.

Об этом сообщили Воздушные силы и мониторинговые каналы.

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Взрыв в Днепре 28 июня

Обновлено 21:14. В Днепре прогремели мощные взрывы. Над городом. По данным мониторинговых каналов, с Харьковщины курсом на Днепр и область летит 20 БпЛА. В общем, по состоянию на сейчас в воздушном пространстве Украины более 70 "шахедов".

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Скриншот сообщения мониторингового канала

Воздушные силы предупреждали, что в направлении Днепра и области с севера движется группа БпЛА.

РФ випустила дрони на Дніпро 28 червня
Скриншот сообщения Воздушных сил

По данным мониторов, их по меньшей мере семь в направлении региона.

Вибухи у Дніпрі 28 червня
Скриншот сообщения мониторингового канала

О вражеских воздушных целях также предупреждал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Он призвал местных жителей находиться в безопасных местах до окончания воздушной тревоги.

Обстріл Дніпра 28 червня
Скриншот сообщения Сергея Лысака

Напомним, 28 июня в Харькове прогремели мощные взрывы. Силы обороны сбили над городом ударные дроны РФ.

В то же время в пригороде Харькова есть попадания. Информация о пострадавших уточняется.

взрыв Днепр обстрелы дроны война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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