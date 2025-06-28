Взрывы в Днепре 28 июня — россияне выпустили дроны

В Днепре прогремели взрывы — в небе вражеские дроны
В пригороде Днепра вечером 28 июня прогремели мощные взрывы. Россияне выпустили ударные дроны.
Об этом сообщили Воздушные силы и мониторинговые каналы.
Взрыв в Днепре 28 июня
Обновлено 21:14. В Днепре прогремели мощные взрывы. Над городом. По данным мониторинговых каналов, с Харьковщины курсом на Днепр и область летит 20 БпЛА. В общем, по состоянию на сейчас в воздушном пространстве Украины более 70 "шахедов".
Воздушные силы предупреждали, что в направлении Днепра и области с севера движется группа БпЛА.
По данным мониторов, их по меньшей мере семь в направлении региона.
О вражеских воздушных целях также предупреждал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Он призвал местных жителей находиться в безопасных местах до окончания воздушной тревоги.
Напомним, 28 июня в Харькове прогремели мощные взрывы. Силы обороны сбили над городом ударные дроны РФ.
В то же время в пригороде Харькова есть попадания. Информация о пострадавших уточняется.
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