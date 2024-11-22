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У Дніпрі пролунали вибухи — РФ випустила ракети

22 листопада 2024 11:59
Карина Приходько - Редактор
Вибух у Дніпрі 22 листопада — РФ випустила ракети
Дим від вибухів. Ілюстративне фото: ДСНС
Карина Приходько - Редактор

Вибухи у Дніпрі пролунали вдень 22 листопада. Російська армія випустила на Україну балістичні ракети.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали

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Вибухи у Дніпрі 22 листопада

У Повітряних силах о 11:54 повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння для східних, центральних та південних областей.

обстріли Дніпра
Скриншот допису Повітряних сил

За кілька хвилин у відомстві додали, що на Дніпро рухається швидкісна ціль. 

ракети летять на Дніпро 22 листопада
Скриншот допису Повітряних сил

Після цього моніторингові канали заявили, що у місті пролунав потужний вибух.

вибухи в Дніпрі 22 листопада
Скриншот допису моніторингових каналів

За їхніми даними, росіяни випустили балістичну ракету "Іскандер" з Ростовської області РФ. 

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Скриншот допису моніторингових каналів

Наразі місцеві влада ще не коментувала вибухів у Дніпрі. 

Нагадаємо, російські війська 21 листопада вперше випустили по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету "Рубіж"

На це відреагував Президент України Володимир Зеленський. 

вибух Дніпро обстріли ракети війна в Україні

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