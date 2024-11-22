Вибух у Дніпрі 22 листопада — РФ випустила ракети

Дим від вибухів. Ілюстративне фото: ДСНС

Вибухи у Дніпрі пролунали вдень 22 листопада. Російська армія випустила на Україну балістичні ракети.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали.

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Вибухи у Дніпрі 22 листопада

У Повітряних силах о 11:54 повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння для східних, центральних та південних областей.

Скриншот допису Повітряних сил

За кілька хвилин у відомстві додали, що на Дніпро рухається швидкісна ціль.

Скриншот допису Повітряних сил

Після цього моніторингові канали заявили, що у місті пролунав потужний вибух.

Скриншот допису моніторингових каналів

За їхніми даними, росіяни випустили балістичну ракету "Іскандер" з Ростовської області РФ.

Скриншот допису моніторингових каналів

Наразі місцеві влада ще не коментувала вибухів у Дніпрі.

Нагадаємо, російські війська 21 листопада вперше випустили по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету "Рубіж".

На це відреагував Президент України Володимир Зеленський.