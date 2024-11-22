Вибух у Дніпрі 22 листопада — РФ випустила ракети

У Дніпрі пролунали вибухи — РФ випустила ракети
Вибухи у Дніпрі пролунали вдень 22 листопада. Російська армія випустила на Україну балістичні ракети.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали.
Вибухи у Дніпрі 22 листопада
У Повітряних силах о 11:54 повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння для східних, центральних та південних областей.
За кілька хвилин у відомстві додали, що на Дніпро рухається швидкісна ціль.
Після цього моніторингові канали заявили, що у місті пролунав потужний вибух.
За їхніми даними, росіяни випустили балістичну ракету "Іскандер" з Ростовської області РФ.
Наразі місцеві влада ще не коментувала вибухів у Дніпрі.
Нагадаємо, російські війська 21 листопада вперше випустили по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету "Рубіж".
На це відреагував Президент України Володимир Зеленський.
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