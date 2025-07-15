Вечірні вибухи у Дніпрі 15 липня 2025 року — що відомо про обстріл

Вибух уночі. Фото ілюстративне: Defense Express

Вибухи пролунали у Дніпрі зараз, пізно ввечері 15 липня. У Дніпропетровській області триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.

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Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про вибухи у Дніпрі ввечері 15 липня

Повітряну тривогу у Дніпровському районі оголосили о 20:58. Станом на 22:50, за інформацією Повітряних Сил ЗС України, у напрямку Дніпра летіли декілька БпЛА.

Де ще оголосили повітряну тривогу ввечері 15 липня

Карта повітряних тривог станом на 22:56 15 липня

Станом на 22:56 повітряна тривога, крім Дніпропетровської області, триває ще в дев'яти регіонах і двох районах. Червоні на карті повітряних тривог Київська, Чернігівська, Кіровоградська, Миколаївська, Запорізька, Донецька, Луганська, Харківська, Полтавська, Сумська області, Золотоніський і Черкаський райони Черкаської області.

Нагадаємо, увечері 15 липня прогримів вибух в Одеській області. Перед тим, як він пролунав, військові попереджали про ракету в напрямку Одеси.

Також ми повідомляли, що в ніч проти 15 липня росіяни обстріляли з артилерії Гуляйполе Запорізької області. Зазнав пошкоджень будинок. Травмувалося подружжя: 60-річна жінка та 66-річний чоловік.