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Главная Армия В Днепре прогремели взрывы — что известно

В Днепре прогремели взрывы — что известно

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 22:56
Вечерние взрывы в Днепре 15 июля 2025 года — что известно об обстреле
Взрыв ночью. Фото иллюстративное: Defense Express

Взрывы прогремели в Днепре сейчас, поздно вечером 15 июля. В Днепропетровской области продолжается воздушная тревога.

Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА.

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Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Что известно о взрывах в Днепре вечером 15 июля

Воздушную тревогу в Днепровском районе объявили в 20:58. По состоянию на 22:50, по информации Воздушных Сил ВС Украины, в направлении Днепра летели несколько БпЛА.

Где еще объявили воздушную тревогу вечером 15 июля

Воздушная тревога вечером 15 июля 2025 года
Карта воздушных тревог по состоянию на 22:56 15 июля

По состоянию на 22:56 воздушная тревога, кроме Днепропетровской области, продолжается еще в девяти регионах и двух районах. Красные на карте воздушных тревог Киевская, Черниговская, Кировоградская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Харьковская, Полтавская, Сумская области, Золотоношский и Черкасский районы Черкасской области.

Напомним, вечером 15 июля прогремел взрыв в Одесской области. Перед тем, как он раздался, военные предупреждали о ракете в направлении Одессы.

Также мы сообщали, что в ночь на 15 июля россияне обстреляли из артиллерии Гуляйполе Запорожской области. Потерпел повреждения дом. Травмировались супруги: 60-летняя женщина и 66-летний мужчина.

взрыв беспилотники Днепр обстрелы война в Украине
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
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