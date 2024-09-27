Вибухи в Дніпрі 27 вересня

Вибух. Ілюстративне фото: MIG

У Дніпрі лунають потужні вибухи. Наразі їх причини та наслідки з'ясовуються.

Про це повідомляють місцеві пабліки у п'ятницю, 27 вересня.

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Вибухи в Дніпрі. Фото: скриншот

Вибухи в Дніпрі

Російські загарбники продовжують завдати удари по українських містах. Для цього вони використовують ракети, керовані авіабомби, дрони та артилерію.

У місті Дніпро пролунали потужні вибухи. Наразі їх причини та наслідки з'ясовуються. Подробиці будуть повідомлені пізніше.

Наразі повітряна тривога лунає у восьми областях України. Військові закликають мирних мешканців перебувати в укриттях або інших безпечних місцях.

Мапа повітряних тривог в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, під час нічного обстрілу Одещини Румунія підіймала у небо винищувачі.

Також у мережі показали наслідки російської атаки на Ізмаїл.