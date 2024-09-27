Вибухи в Дніпрі 27 вересня

У Дніпрі лунають потужні вибухи
У Дніпрі лунають потужні вибухи. Наразі їх причини та наслідки з'ясовуються.
Про це повідомляють місцеві пабліки у п'ятницю, 27 вересня.
Вибухи в Дніпрі
Російські загарбники продовжують завдати удари по українських містах. Для цього вони використовують ракети, керовані авіабомби, дрони та артилерію.
У місті Дніпро пролунали потужні вибухи. Наразі їх причини та наслідки з'ясовуються. Подробиці будуть повідомлені пізніше.
Наразі повітряна тривога лунає у восьми областях України. Військові закликають мирних мешканців перебувати в укриттях або інших безпечних місцях.
Нагадаємо, під час нічного обстрілу Одещини Румунія підіймала у небо винищувачі.
Також у мережі показали наслідки російської атаки на Ізмаїл.
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