Взрывы в Днепре 27 сентября

Взрыв. Иллюстративное фото: MIG

В Днепре раздаются мощные взрывы. Их причины и последствия выясняются.

Об этом сообщают местные паблики в пятницу, 27 сентября.

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Взрывы в Днепре. Фото: скриншот

Взрывы в Днепре

Российские захватчики продолжают наносить удары по украинским городам. Для этого они используют ракеты, управляемые авиабомбы, дроны и артиллерию.

В городе Днепр прогремели мощные взрывы. Их причины и последствия выясняются. Подробности будут сообщены позже.

В настоящее время воздушная тревога звучит в восьми областях Украины. Военные призывают мирных жителей находиться в укрытиях или в других безопасных местах.

Карта воздушных тревог в Украине. Фото: скриншот

Напомним, во время ночного обстрела Одесской области Румыния поднимала в небо истребители.

Также в сети показали последствия российской атаки на Измаил.