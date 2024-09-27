Взрывы в Днепре 27 сентября

В Днепре раздаются мощные взрывы
В Днепре раздаются мощные взрывы. Их причины и последствия выясняются.
Об этом сообщают местные паблики в пятницу, 27 сентября.
Взрывы в Днепре
Российские захватчики продолжают наносить удары по украинским городам. Для этого они используют ракеты, управляемые авиабомбы, дроны и артиллерию.
В городе Днепр прогремели мощные взрывы. Их причины и последствия выясняются. Подробности будут сообщены позже.
В настоящее время воздушная тревога звучит в восьми областях Украины. Военные призывают мирных жителей находиться в укрытиях или в других безопасных местах.
Напомним, во время ночного обстрела Одесской области Румыния поднимала в небо истребители.
Также в сети показали последствия российской атаки на Измаил.
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