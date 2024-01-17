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У Чернівцях стався конфлікт між чоловіком та працівниками ТЦК — в чому справа

17 січня 2024 15:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Чернівцях стався конфлікт між чоловіком та працівниками ТЦК — в чому справа
Представники ТЦК спілкуються з чоловіком. Ілюстративне фото: ЛОТЦК та СП/Facebook
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Чернівцях громадянин посварився з працівниками військкомату. За словами військовозобов'язаного, чоловіки у формі нібито хотіли його викрасти. 

Відповідне відео оприлюднив блогер Андрій Серебрянський.

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Скандал з працівниками ТЦК у Чернівцях

"Я живу своє життя. Війна — спланована, а Зеленський із Путіним їдять червону ікру за одним столом, поки ви тут людей забираєте", — сказав чоловік на відео.

Крім того, військовозобов'язаний почав ображати військкомів нецензурною лексикою. Проте працівники ТЦК відреагували на його слова спокійно.

Нагадаємо, що на Закарпатті сталася суперечка між співробітниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки і місцевими жительками. Жінки на тлі того, що військкоми виписали повістку чоловіку, голосно кричали та висловлювали своє обурення про бездіяльність ТЦК.

Також ми писали, що у Харкові чоловіки у військовій формі, схожі на працівників ТЦК та СП, намагалися затримати хлопця та заштовхати його у бус. Втім, той швидко відреагував на це та втік. 

Крім того, в Одесі вранці 15 січня відбувся черговий рейд представників ТЦК у громадському транспорті. Військові зупиняли маршрутки та тролейбуси по декілька разів, що сильно обурило містян. 

Чернівці
військовий призов
мобілізація
повістки
ТЦК та СП

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