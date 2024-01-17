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В Черновцах произошел конфликт между мужчиной и работниками ТЦК – в чем дело

17 января 2024 15:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Черновцах произошел конфликт между мужчиной и работниками ТЦК – в чем дело
Представители ТЦК общаются с мужчиной. Иллюстративное фото: ЛОТЦК и СП/Facebook
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Черновцах гражданин поссорился с работниками военкомата. По словам военнообязанного, мужчины в форме якобы хотели его украсть.

Соответствующее видео обнародовал блогер Андрей Серебрянский.

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Скандал с работниками ТЦК в Черновцах

"Я живу свою жизнь. Война спланирована, а Зеленский с Путиным едят красную икру за одним столом, пока вы здесь людей забираете", — сказал мужчина на видео.

Кроме того, военнообязанный стал оскорблять военкомов нецензурной лексикой. Однако работники ТЦК отреагировали на его слова спокойно.

Напомним, что в Закарпатье произошел спор между сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки и местными жительницами. Женщины на фоне того, что военные выписали повестку мужчине, громко кричали и выражали свое возмущение о бездействии ТЦК.

Также мы писали, что в Харькове мужчины в военной форме, похожие на работников ТЦК и СП, пытались задержать парня и затолкать его в бус. Впрочем, тот быстро отреагировал на это и скрылся.

Кроме того, в Одессе утром 15 января прошел очередной рейд представителей ТЦК в общественном транспорте. Военные останавливали маршрутки и троллейбусы по несколько раз, что сильно возмутило горожан.

Черновцы
военный призыв
мобилизация
повестки
ТЦК и СП

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