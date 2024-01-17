В Черновцах произошел конфликт между мужчиной и работниками ТЦК – в чем дело

Представители ТЦК общаются с мужчиной. Иллюстративное фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

В Черновцах гражданин поссорился с работниками военкомата. По словам военнообязанного, мужчины в форме якобы хотели его украсть.

Соответствующее видео обнародовал блогер Андрей Серебрянский.

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Чернівці

Напруга між цивільними і ТЦК зростає pic.twitter.com/EpD31X6bIb — Andrey Serebrianskyi (@Luganskiy_Twi) January 17, 2024

Скандал с работниками ТЦК в Черновцах

"Я живу свою жизнь. Война спланирована, а Зеленский с Путиным едят красную икру за одним столом, пока вы здесь людей забираете", — сказал мужчина на видео.

Кроме того, военнообязанный стал оскорблять военкомов нецензурной лексикой. Однако работники ТЦК отреагировали на его слова спокойно.

Напомним, что в Закарпатье произошел спор между сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки и местными жительницами. Женщины на фоне того, что военные выписали повестку мужчине, громко кричали и выражали свое возмущение о бездействии ТЦК.

Также мы писали, что в Харькове мужчины в военной форме, похожие на работников ТЦК и СП, пытались задержать парня и затолкать его в бус. Впрочем, тот быстро отреагировал на это и скрылся.

Кроме того, в Одессе утром 15 января прошел очередной рейд представителей ТЦК в общественном транспорте. Военные останавливали маршрутки и троллейбусы по несколько раз, что сильно возмутило горожан.