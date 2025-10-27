Вибух у Чернігові ввечері 27 жовтня — яка загроза

Вибух. Фото ілюстративне: REUTERS/Gleb Garanich

Вибух у Чернігові пролунав ввечері, 27 жовтня. Наразі тривогу оголошено в трьох районах області: Новгород-Сіверському, Чернігівському та Корюківському.

Про це повідомляє "Суспільне".

Вибух у Чернігові

"У Чернігові було чутно вибух", — йдеться у повідомленні.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух ворожих безпілотників на півночі Чернігівської області у південно-західному напрямку.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог станом на 27 жовтня 19:56. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти атакували Харків та область. Внаслідок обстрілу поранення отримали троє людей.

Крім того, через атаку загарбників частина Сумської громади залишилася без світла.