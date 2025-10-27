Відео
Україна
У Чернігові пролунав потужний вибух — що відомо

У Чернігові пролунав потужний вибух — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 19:55
Оновлено: 20:15
Вибух у Чернігові ввечері 27 жовтня — яка загроза
Вибух. Фото ілюстративне: REUTERS/Gleb Garanich

Вибух у Чернігові пролунав ввечері, 27 жовтня. Наразі тривогу оголошено в трьох районах області: Новгород-Сіверському, Чернігівському та Корюківському.

Про це повідомляє "Суспільне".

Вибух у Чернігові

"У Чернігові було чутно вибух", — йдеться у повідомленні.

null
Допис "Суспільного". Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух ворожих безпілотників на півночі Чернігівської області у південно-західному напрямку.

null
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог 27 жовтня
Карта повітряних тривог станом на 27 жовтня 19:56. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти атакували Харків та область. Внаслідок обстрілу поранення отримали троє людей.

Крім того, через атаку загарбників частина Сумської громади залишилася без світла.

війна вибух Чернігів обстріли повітряна тривога
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
