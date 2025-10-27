Вибух у Чернігові ввечері 27 жовтня — яка загроза

У Чернігові пролунав потужний вибух — що відомо
Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 19:55
Оновлено: 20:15
Вибух. Фото ілюстративне: REUTERS/Gleb Garanich
Вибух у Чернігові пролунав ввечері, 27 жовтня. Наразі тривогу оголошено в трьох районах області: Новгород-Сіверському, Чернігівському та Корюківському.
Про це повідомляє "Суспільне".
Реклама
Читайте також:
Вибух у Чернігові
"У Чернігові було чутно вибух", — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух ворожих безпілотників на півночі Чернігівської області у південно-західному напрямку.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти атакували Харків та область. Внаслідок обстрілу поранення отримали троє людей.
Крім того, через атаку загарбників частина Сумської громади залишилася без світла.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама