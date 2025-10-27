Видео
Україна
Видео

В Чернигове прогремел мощный взрыв — что известно

В Чернигове прогремел мощный взрыв — что известно

Дата публикации 27 октября 2025 19:55
обновлено: 20:15
Взрыв в Чернигове вечером 27 октября — какая угроза
Взрыв. Фото иллюстративное: REUTERS/Gleb Garanich

Взрыв в Чернигове прогремел вечером, 27 октября. Сейчас тревога объявлена в трех районах области: Новгород-Северском, Черниговском и Корюковском.

Об этом сообщает "Суспільне".

Читайте также:

Взрыв в Чернигове

"В Чернигове был слышен взрыв", — говорится в сообщении.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении вражеских беспилотников на севере Черниговской области в юго-западном направлении.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта повітряних тривог 27 жовтня
Карта воздушных тревог по состоянию на 27 октября 19:56. Фото: alerts.in.ua

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты атаковали Харьков и область. В результате обстрелов ранения получили три человека.

Кроме того, из-за атаки захватчиков часть Сумской громады осталась без света.

война взрыв Чернигов обстрелы воздушная тревога
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
