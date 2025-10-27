Взрыв в Чернигове вечером 27 октября — какая угроза

В Чернигове прогремел мощный взрыв — что известно
Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 19:55
обновлено: 20:15
Взрыв. Фото иллюстративное: REUTERS/Gleb Garanich
Взрыв в Чернигове прогремел вечером, 27 октября. Сейчас тревога объявлена в трех районах области: Новгород-Северском, Черниговском и Корюковском.
Об этом сообщает "Суспільне".
Реклама
Читайте также:
Взрыв в Чернигове
"В Чернигове был слышен взрыв", — говорится в сообщении.
Реклама
В Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении вражеских беспилотников на севере Черниговской области в юго-западном направлении.
Сейчас карта тревог имеет такой вид:
Реклама
Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты атаковали Харьков и область. В результате обстрелов ранения получили три человека.
Кроме того, из-за атаки захватчиков часть Сумской громады осталась без света.
Реклама
Читайте Новини.LIVE!