Вибух у Чернігові 31 січня — пошкоджено будинки

Дим від вибухів. Ілюстративне фото: Reuters

Вибухи у Чернігові пролунали зранку 31 січня. На околицях міста пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА Дмитро Брижинський у Telegram.

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Вибухи у Чернігові 31 січня

За словами Брижинського, вибухи на околицях Чернігова пролунали близько 09:33. Відомо, що пошкоджені приватні будинки. Наразі вся інформація уточнюється.

Скриншот допису Дмитра Брижинського

Напередодні Повітряні сили попереджали про ворожі ударні БпЛА у Чернігівській області.

Скриншот допису Повітряних сил

Нагадаємо, зранку 31 січня вибухи також лунали у Києві. Моніторингові канали заявляли про роботу ППО та падіння уламків.

Однак незадовго в КМВА спростували падіння уламків дрона у столиці. Виявилося, що сталося коротке замкнення в кондиціонері.