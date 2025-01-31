Вибух у Чернігові 31 січня — пошкоджено будинки

У Чернігові пролунали вибухи — є пошкодження
Вибухи у Чернігові пролунали зранку 31 січня. На околицях міста пошкоджено житлові будинки.
Про це повідомив голова Чернігівської ОВА Дмитро Брижинський у Telegram.
Вибухи у Чернігові 31 січня
За словами Брижинського, вибухи на околицях Чернігова пролунали близько 09:33. Відомо, що пошкоджені приватні будинки. Наразі вся інформація уточнюється.
Напередодні Повітряні сили попереджали про ворожі ударні БпЛА у Чернігівській області.
Нагадаємо, зранку 31 січня вибухи також лунали у Києві. Моніторингові канали заявляли про роботу ППО та падіння уламків.
Однак незадовго в КМВА спростували падіння уламків дрона у столиці. Виявилося, що сталося коротке замкнення в кондиціонері.
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