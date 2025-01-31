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У Чернігові пролунали вибухи — є пошкодження

31 січня 2025 09:35
Карина Приходько - Редактор
Вибух у Чернігові 31 січня — пошкоджено будинки
Дим від вибухів. Ілюстративне фото: Reuters
Карина Приходько - Редактор

Вибухи у Чернігові пролунали зранку 31 січня. На околицях міста пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА Дмитро Брижинський у Telegram. 

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Вибухи у Чернігові 31 січня

За словами Брижинського, вибухи на околицях Чернігова пролунали близько 09:33. Відомо, що пошкоджені приватні будинки. Наразі вся інформація уточнюється. 

вибухи в Чернігові 31 січня
Скриншот допису Дмитра Брижинського

Напередодні Повітряні сили попереджали про ворожі ударні БпЛА у Чернігівській області. 

удар по Чернігову 31 січня
Скриншот допису Повітряних сил

Нагадаємо, зранку 31 січня вибухи також лунали у Києві. Моніторингові канали заявляли про роботу ППО та падіння уламків.

Однак незадовго в КМВА спростували падіння уламків дрона у столиці. Виявилося, що сталося коротке замкнення в кондиціонері.

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