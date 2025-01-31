Взрыв в Чернигове 31 января — повреждены дома

В Чернигове прогремели взрывы — есть повреждения
Взрывы в Чернигове прогремели утром 31 января. В окрестностях города повреждены жилые дома.
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Дмитрий Брижинский в Telegram.
Взрывы в Чернигове 31 января
По словам Брижинского, взрывы в окрестностях Чернигова прогремели около 09:33. Известно, что повреждены частные дома. Сейчас вся информация уточняется.
Накануне Воздушные силы предупреждали о вражеских ударных БпЛА в Черниговской области.
Напомним, утром 31 января взрывы также раздавались в Киеве. Мониторинговые каналы заявляли о работе ПВО и падении обломков.
Однако незадолго в КГВА опровергли падение обломков дрона в столице. Оказалось, что произошло короткое замыкание в кондиционере.
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