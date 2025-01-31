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В Чернигове прогремели взрывы — есть повреждения

31 января 2025 09:35
Карина Приходько - Редактор
Взрыв в Чернигове 31 января — повреждены дома
Дым от взрывов. Иллюстративное фото: Reuters
Карина Приходько - Редактор

Взрывы в Чернигове прогремели утром 31 января. В окрестностях города повреждены жилые дома.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Дмитрий Брижинский в Telegram.

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По словам Брижинского, взрывы в окрестностях Чернигова прогремели около 09:33. Известно, что повреждены частные дома. Сейчас вся информация уточняется.

вибухи в Чернігові 31 січня
Скриншот сообщения Дмитрия Брижинского

Накануне Воздушные силы предупреждали о вражеских ударных БпЛА в Черниговской области.

удар по Чернігову 31 січня
Скриншот сообщения Воздушных сил

Напомним, утром 31 января взрывы также раздавались в Киеве. Мониторинговые каналы заявляли о работе ПВО и падении обломков.

Однако незадолго в КГВА опровергли падение обломков дрона в столице. Оказалось, что произошло короткое замыкание в кондиционере.

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