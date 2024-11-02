Вибухи на Черкащині зранку 2 листопада — яка загроза

Вибух. Ілюстративне фото: REUTERS/Amir Cohen

Вибухи у Черкаській області пролунали зранку, 2 листопада. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне".

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"На Черкащині чутно звуки вибухів", — йдеться у повідомленні.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух ударних безпілотників типу Shahed в північній частині Черкащини.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, зранку повторні вибухи лунали в Києві. Противник атакує столицю ударними БпЛА.

Також у Києві зросла кількість постраждалих внаслідок падіння уламків російського безпілотника у Святошинському районі.