Вибухи на Черкащині зранку 2 листопада — яка загроза

У Черкаській області лунають вибухи — що відомо
Вибухи у Черкаській області пролунали зранку, 2 листопада. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє "Суспільне".
Вибухи на Черкащині
"На Черкащині чутно звуки вибухів", — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух ударних безпілотників типу Shahed в північній частині Черкащини.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, зранку повторні вибухи лунали в Києві. Противник атакує столицю ударними БпЛА.
Також у Києві зросла кількість постраждалих внаслідок падіння уламків російського безпілотника у Святошинському районі.
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