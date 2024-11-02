Взрывы в Черкасской области утром 2 ноября — какая угроза

Взрыв. Иллюстративное фото: REUTERS/Amir Cohen

Взрывы в Черкасской области раздались утром, 2 ноября. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

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"В Черкасской области слышны звуки взрывов" , — говорится в сообщении.

Сообщение "Суспільного". Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщали о движении ударных беспилотников типа Shahed в северной части Черкасской области.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, утром повторные взрывы раздавались в Киеве. Противник атакует столицу ударными БпЛА.

Также в Киеве возросло количество пострадавших в результате падения обломков российского беспилотника в Святошинском районе.