Вибухи у Черкасах 17 грудня — що відомо

У Черкасах ввечері 17 грудня пролунали потужні вибухи. Місто та область перебувають під атакою російських дронів.

Про це повідомляють моніторингові групи та Повітряні сили ЗСУ.

Черкаси та область під атакою БпЛА

"Велика кількість безпілотників на місто! Черкаси — перебувайте в укриттях", — попереджають у ПС ЗСУ.

Місцеві Telegram-канали повідомляють про удар армії РФ по місту. Внаслідок атаки безпілотників здійнялася пожежа в одному з районів Черкас. Крім того, в деяких районах виникли перебої зі світлом.

Зазначимо, що також сильні вибухи пролунали у Кривому Розі. Попередньо, ворог атакує енергетичну інфраструктуру в регіоні.

А також у Запоріжжі зросла кількість постраждалих наслідок російської атаки 17 грудня, серед них є діти.