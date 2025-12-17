Відео
Головна Армія У Черкасах пролунали вибухи — що відомо

У Черкасах пролунали вибухи — що відомо

Дата публікації: 17 грудня 2025 23:43
Вибухи у Черкасах 17 грудня — що відомо
Дим. Ілюстративне фото: Укрінформ

У Черкасах ввечері 17 грудня пролунали потужні вибухи. Місто та область перебувають під атакою російських дронів.

Про це повідомляють моніторингові групи та Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також:

Черкаси та область під атакою БпЛА

"Велика кількість безпілотників на місто! Черкаси — перебувайте в укриттях", — попереджають у ПС ЗСУ.

Тривога у Черкасах і області - атака БпЛА
Повідомлення ПС ЗСУ. Фото: скриншот Telegram

Місцеві Telegram-канали повідомляють про удар армії РФ по місту. Внаслідок атаки безпілотників здійнялася пожежа в одному з районів Черкас. Крім того, в деяких районах виникли перебої зі світлом.

Зазначимо, що також сильні вибухи пролунали у Кривому Розі. Попередньо, ворог атакує енергетичну інфраструктуру в регіоні.

А також у Запоріжжі зросла кількість постраждалих наслідок російської атаки 17 грудня, серед них є діти.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
