Україна
В Черкассах прогремели взрывы — что известно

В Черкассах прогремели взрывы — что известно

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 23:43
Взрывы в Черкассах 17 декабря — что известно
Дым. Иллюстративное фото: Укринформ

В Черкассах вечером 17 декабря прогремели мощные взрывы. Город и область находятся под атакой российских дронов.

Об этом сообщают мониторинговые группы и Воздушные силы ВСУ.

Черкассы и область под атакой БпЛА

"Большое количество беспилотников на город! Черкассы - находитесь в укрытиях", - предупреждают в ВС ВСУ.

Тривога у Черкасах і області - атака БпЛА
Сообщение ПС ВСУ. Фото: скриншот Telegram

Местные Telegram-каналы сообщают об ударе армии РФ по городу. В результате атаки беспилотников поднялся пожар в одном из районов Черкасс. Кроме того, в некоторых районах возникли перебои со светом.

Отметим, что также сильные взрывы прогремели в Кривом Роге. Предварительно, враг атакует энергетическую инфраструктуру в регионе.

А также в Запорожье возросло количество пострадавших в результате российской атаки 17 декабря, среди них есть дети.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
