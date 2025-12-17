Взрывы в Черкассах 17 декабря — что известно

Дым. Иллюстративное фото: Укринформ

В Черкассах вечером 17 декабря прогремели мощные взрывы. Город и область находятся под атакой российских дронов.

Об этом сообщают мониторинговые группы и Воздушные силы ВСУ.

Черкассы и область под атакой БпЛА

"Большое количество беспилотников на город! Черкассы - находитесь в укрытиях", - предупреждают в ВС ВСУ.

Сообщение ПС ВСУ. Фото: скриншот Telegram

Местные Telegram-каналы сообщают об ударе армии РФ по городу. В результате атаки беспилотников поднялся пожар в одном из районов Черкасс. Кроме того, в некоторых районах возникли перебои со светом.

Отметим, что также сильные взрывы прогремели в Кривом Роге. Предварительно, враг атакует энергетическую инфраструктуру в регионе.

А также в Запорожье возросло количество пострадавших в результате российской атаки 17 декабря, среди них есть дети.