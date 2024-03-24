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У Британії показали перших українських пілотів, які завершили базову льотну підготовку

24 березня 2024 01:38
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
У Британії показали перших українських пілотів, які завершили базову льотну підготовку
Українські пілоти у Британії. Фото: Міноборони Британії
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Міністерство оборони Великої Британії показало перших українських військових пілотів, які завершили базову льотну підготовку для управління західними винищувачами. Вони пройшли її під керівництвом інструкторів Королівських ВПС Великої Британії.

Відповідні кадри відомство опублікувало у Twitter (X) у суботу, 23 березня.

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"Тепер вони перейдуть до наступного етапу підготовки у Франції", — додали у відомстві.

Як відомо, у Великій Британії 10 українських військових пілотів завершили базову льотну підготовку під керівництвом інструкторів Королівських ВПС для управління західними винищувачами.

Вони продовжать навчання у Франції для проходження поглибленої льотної підготовки перед тим, як перейти до тренувань на літаках F-16.

Нагадаємо, в результаті української атаки по авіабазі "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму було ліквідовано російського командира авіаційної ескадрильї, генерал-лейтенанта Олександра Татаренка.

Раніше у боях за Україну загинув 23-річний пілот Владислав із позивним Blue Helmet. Він керував винищувачем МіГ-29.

Великобританія
ЗСУ
військові навчання
пілоти

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