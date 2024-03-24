В Британии показали первых украинских пилотов, завершивших базовую летную подготовку

Украинские пилоты в Великобритании. Фото: Минобороны Британии.

Министерство обороны Великобритании показало первых украинских военных пилотов, завершивших базовую летную подготовку для управления западными истребителями. Они прошли ее под руководством инструкторов Королевских ВВС Великобритании.

Соответствующие кадры ведомство опубликовало в Twitter (X) в субботу, 23 марта.

Читайте также:

👉 Впервые украинские pilots должны иметь подлинный интенсивный тренировок под руководством @iRoyalAirForce инструкторов были проверены.



Они будут теперь двигаться к другому этапу тренировки в Франции. 🇫🇷 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/33aHd7kc6B — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) 23 марта, 2024

Обучение украинских пилотов

"Теперь они перейдут к следующему этапу подготовки во Франции", — добавили в ведомстве.

Как известно, в Великобритании 10 украинских военных пилотов завершили базовую летную подготовку под руководством инструкторов Королевских ВВС для управления западными истребителями.

Они продолжат обучение во Франции для прохождения углубленной летной подготовки перед тем, как перейти к тренировкам на самолетах F-16.

Напомним, в результате украинской атаки по авиабазе "Бельбек" во временно оккупированном Крыму был ликвидирован российский командир авиационной эскадрильи, генерал-лейтенант Александр Татаренко.

Ранее в боях за Украину погиб 23-летний пилот Владислав с позывным Blue Helmet. Он руководил истребителем МиГ-29.