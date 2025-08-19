Відео
Головна Армія У бригаді НГУ Хартія новий командир — Куба — що про нього відомо

У бригаді НГУ Хартія новий командир — Куба — що про нього відомо

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 14:45
Даніель Кітонє - Куба став новим командиром 13-ї бригади НГУ "Хартія"
Даніель "Куба" Кітонє. Фото: facebook.com/khartiiabrygada

Командування 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія" очолив Даніель Кітонє. Він відомий під позивним "Куба".

Про це повідомили на сторінці бригади у Facebook у вівторок, 19 серпня.

Читайте також:
У бригаді НГУ Хартія новий командир "Куба" — що про нього відомо - фото 1
Пост "Хартії". Фото: скриншот

Що відомо про призначення Даніеля Кітонє

"Куба" раніше був командиром одного з батальйонів "Хартії". 

"Усвідомлюю відповідальність, що покладається на мене. Обіцяю бути вірним присязі, зберігати бойові традиції, дбати про особовий склад і примножувати славу нашого підрозділу", — заявив у першій промові Кітонє. 

Повідомляється, що під час урочистої церемонії бойовий прапор бригади новому командиру передав полковник, нині начальник штабу та перший заступник командира корпусу "Хартія" Максим Голубок, відомий під позивним "Альтаїр".

У повідомленні також зазначили, що перший командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський, відомий під позивним "Корнет", з квітня 2025 року очолює 2-й корпус Національної гвардії України "Хартія".

У бригаді НГУ Хартія новий командир "Куба" — що про нього відомо - фото 2
13 бригаду НГУ "Хартія" очолив новий командир Даніель Кітонє. Фото: facebook.com/khartiiabrygada

Хто такий Даніель Кітонє

Даніель Кітонє народився 27 серпня 1983 року в Сімферополі. Більшість життя він провів у Харкові. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну вступив до 127-ї окремої бригади Територіальної оборони України.

Повідомляється, що в складі бригади Кітонє брав участь у Слобожанському контрнаступі Сил оборони України та в оборонній операції в Бахмуті. З вересня 2022 року він очолив розвідувальний взвод роти контрдиверсійної боротьби, а з серпня 2023 року став командиром розвідувальної роти.

Після формування 13-ї бригади НГУ "Хартія" приєднався до новоствореного підрозділу.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України оголосило про призначення нового офіційного речника. Ним став Орест Дрималовський — військовослужбовець із досвідом бойової служби та журналіст із багаторічним стажем у українських медіа.

Також старша бойова медикиня 412-го полку Nemesis Олена Риж повідомила, що чисельність жінок в українському війську зростає. Упродовж останнього року до лав захисників України долучилися близько 30 тисяч українок.

армія війна в Україні війна Національна гвардії України НГУ
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
