Главная Армия В бригаде НГУ Хартия новый командир — Куба — что о нем известно

В бригаде НГУ Хартия новый командир — Куба — что о нем известно

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 14:45
Даниэль Китоне - Куба стал новым командиром 13-й бригады НГУ "Хартия"
Даниэль "Куба" Китоне. Фото: facebook.com/khartiiabrygada

Командование 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" возглавил Даниэль Китоне. Он известен под позывным "Куба".

Об этом сообщили на странице бригады в Facebook во вторник, 19 августа.

Читайте также:
У бригаді НГУ Хартія новий командир "Куба" — що про нього відомо - фото 1
Пост "Хартии". Фото: скриншот

Что известно о назначении Даниэля Китоне

"Куба" ранее был командиром одного из батальонов "Хартии".

"Осознаю ответственность, возлагаемую на меня. Обещаю быть верным присяге, сохранять боевые традиции, заботиться о личном составе и приумножать славу нашего подразделения", — заявил в первой речи Китоне.

Сообщается, что во время торжественной церемонии боевое знамя бригады новому командиру передал полковник, ныне начальник штаба и первый заместитель командира корпуса "Хартия" Максим Голубок, известный под позывным "Альтаир".

В сообщении также отметили, что первый командир бригады "Хартия" Игорь Оболенский, известный под позывным "Корнет", с апреля 2025 года возглавляет 2-й корпус Национальной гвардии Украины "Хартия".

У бригаді НГУ Хартія новий командир "Куба" — що про нього відомо - фото 2
13 бригаду НГУ "Хартия" возглавил новый командир Даниэль Китоне. Фото: facebook.com/khartiiabrygada

Кто такой Даниэль Китоне

Даниэль Китоне родился 27 августа 1983 года в Симферополе. Большую часть жизни он провел в Харькове. После полномасштабного вторжения РФ в Украину он вступил в 127-ю отдельную бригаду Территориальной обороны Украины.

Сообщается, что в составе бригады Китоне участвовал в Слобожанском контрнаступлении Сил обороны Украины и в оборонительной операции в Бахмуте. С сентября 2022 года он возглавил разведывательный взвод роты контрдиверсионной борьбы, а с августа 2023 года стал командиром разведывательной роты.

После формирования 13-й бригады НГУ "Хартия" присоединился к новосозданному подразделению.

Напомним, что Министерство обороны Украины объявило о назначении нового официального спикера. Им стал Орест Дрималовский — военнослужащий с опытом боевой службы и журналист с многолетним стажем в украинских медиа.

Также старший боевой медик 412-го полка Nemesis Елена Рыж сообщила, что численность женщин в украинской армии растет. В течение последнего года в ряды защитников Украины присоединились около 30 тысяч украинок.

армия война в Украине війна Национальная гвардия Украины НГУ
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
