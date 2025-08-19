Даниэль Китоне - Куба стал новым командиром 13-й бригады НГУ "Хартия"

Даниэль "Куба" Китоне. Фото: facebook.com/khartiiabrygada

Командование 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" возглавил Даниэль Китоне. Он известен под позывным "Куба".

Об этом сообщили на странице бригады в Facebook во вторник, 19 августа.

Пост "Хартии". Фото: скриншот

Что известно о назначении Даниэля Китоне

"Куба" ранее был командиром одного из батальонов "Хартии".

"Осознаю ответственность, возлагаемую на меня. Обещаю быть верным присяге, сохранять боевые традиции, заботиться о личном составе и приумножать славу нашего подразделения", — заявил в первой речи Китоне.

Сообщается, что во время торжественной церемонии боевое знамя бригады новому командиру передал полковник, ныне начальник штаба и первый заместитель командира корпуса "Хартия" Максим Голубок, известный под позывным "Альтаир".

В сообщении также отметили, что первый командир бригады "Хартия" Игорь Оболенский, известный под позывным "Корнет", с апреля 2025 года возглавляет 2-й корпус Национальной гвардии Украины "Хартия".

13 бригаду НГУ "Хартия" возглавил новый командир Даниэль Китоне. Фото: facebook.com/khartiiabrygada

Кто такой Даниэль Китоне

Даниэль Китоне родился 27 августа 1983 года в Симферополе. Большую часть жизни он провел в Харькове. После полномасштабного вторжения РФ в Украину он вступил в 127-ю отдельную бригаду Территориальной обороны Украины.

Сообщается, что в составе бригады Китоне участвовал в Слобожанском контрнаступлении Сил обороны Украины и в оборонительной операции в Бахмуте. С сентября 2022 года он возглавил разведывательный взвод роты контрдиверсионной борьбы, а с августа 2023 года стал командиром разведывательной роты.

После формирования 13-й бригады НГУ "Хартия" присоединился к новосозданному подразделению.

