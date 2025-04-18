Богдан Грішенков новий командир Азову — що про нього відомо

Богдан "Пугач" Грішенков. Фото: пресслужба "Азову"

Новим командиром 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Нацгвардії став підполковник Богдан "Пугач" Грішенков. Він професійний військовий з майже десятирічним досвідом служби в "Азові".

Про це повідомили в 1-му корпусі НГУ "Азов" у п'ятницю, 18 квітня.

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Новий командир бригади "Азов"

В "Азові" розповідають, що Богдан Грішенков — професійний військовий з майже десятирічним досвідом в бригаді. Він пройшов шлях від рядового бійця до командира роти, начальника штабу та командира батальйону.

"Новий комбриг приймає бригаду в момент її найбільшого розвитку. Він зробить все можливе для ефективної роботи підрозділу у взаємодії з іншими бригадами 1-го корпусу НГУ "Азов"", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про "Пугача"

Богдан Грішенков народився 20 жовтня 1993 року в Слов'янську Донецької області. За патріотичне виховання хлопця з дитинства відповідала бабуся. Саме завдяки їй він відвідував місцевий осередок товариства "Просвіта".

Вже у старшому віці він навчався у Слов'янському авіаційному коледжі, потім у ХНУПС ім. Кожедуба за спеціальністю "Енергосистеми". Далі повинен був працювати в Донецькому аеропорті.

Богдан не мав планів на військову службу до звільнення Слов'янська бійцями ЗСУ 5 липня 2014 року. Однак вже 8 травня 2015 року у віці 21 року він вступив до лав ОЗСП "Азов". За час служби має багато відомих та державних нагород.

Нагадаємо, нещодавно у Нацгвардії створили два корпуси, один із яких очолив командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко.

Зазначимо, що на початку лютого Володимир Зеленський затвердив нову корпусну систему організації ЗСУ.