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У бригади НГУ "Азов" новий командир — що про нього відомо

18 квітня 2025 13:55
Карина Приходько - Редактор
Богдан Грішенков новий командир Азову — що про нього відомо
Богдан "Пугач" Грішенков. Фото: пресслужба "Азову"
Карина Приходько - Редактор

Новим командиром 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Нацгвардії став підполковник Богдан "Пугач" Грішенков. Він професійний військовий з майже десятирічним досвідом служби в "Азові".

Про це повідомили в 1-му корпусі НГУ "Азов" у п'ятницю, 18 квітня.

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В "Азові" розповідають, що Богдан Грішенков — професійний військовий з майже десятирічним досвідом в бригаді. Він пройшов шлях від рядового бійця до командира роти, начальника штабу та командира батальйону. 

"Новий комбриг приймає бригаду в момент її найбільшого розвитку. Він зробить все можливе для ефективної роботи підрозділу у взаємодії з іншими бригадами 1-го корпусу НГУ "Азов"", — йдеться у повідомленні. 

Що відомо про "Пугача"

Богдан Грішенков народився 20 жовтня 1993 року в Слов'янську Донецької області. За патріотичне виховання хлопця з дитинства відповідала бабуся. Саме завдяки їй він відвідував місцевий осередок товариства "Просвіта".

Вже у старшому віці він навчався у Слов'янському авіаційному коледжі, потім у ХНУПС ім. Кожедуба за спеціальністю "Енергосистеми". Далі повинен був працювати в Донецькому аеропорті. 

Богдан не мав планів на військову службу до звільнення Слов'янська бійцями ЗСУ 5 липня 2014 року. Однак вже 8 травня 2015 року у віці 21 року він вступив до лав ОЗСП "Азов". За час служби має багато відомих та державних нагород. 

Нагадаємо, нещодавно у Нацгвардії створили два корпуси, один із яких очолив командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко. 

Зазначимо, що на початку лютого Володимир Зеленський затвердив нову корпусну систему організації ЗСУ. 

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