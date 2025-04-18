Богдан Гришенков новый командир Азова — что о нем известно

Богдан "Пугач" Гришенков. Фото: пресс-служба "Азова"

Новым командиром 12-й бригады специального назначения "Азов" Нацгвардии стал подполковником Богдан "Пугач" Гришенков. Он профессиональный военный с почти десятилетним опытом службы в "Азове".

Об этом сообщили в 1-м корпусе НГУ "Азов" в пятницу, 18 апреля.

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Новый командир бригады "Азов"

В "Азове" рассказывают, что Богдан Гришенков — профессиональный военный с почти десятилетним опытом в бригаде. Он прошел путь от рядового бойца до командира роты, начальника штаба и командира батальона.

"Новый комбриг принимает бригаду в момент ее наибольшего развития. Он сделает все возможное для эффективной работы подразделения во взаимодействии с другими бригадами 1-го корпуса НГУ "Азов", — говорится в сообщении.

Что известно о "Пугаче"

Богдан Гришенков родился 20 октября 1993 года в Славянске Донецкой области. За патриотическое воспитание парня с детства отвечала бабушка. Именно благодаря ей он посещал местную ячейку общества "Просвита".

Уже в старшем возрасте он учился в Славянском авиационном колледже, затем в ХНУВС им. Кожедуба по специальности "Энергосистемы". Далее должен был работать в Донецком аэропорту.

Богдан не имел планов на военную службу до освобождения Славянска бойцами ВСУ 5 июля 2014 года. Однако уже 8 мая 2015 года в возрасте 21 года он вступил в ряды ОЗСП "Азов". За время службы имеет много известных и государственных наград.

Напомним, недавно в Нацгвардии создали два корпуса, один из которых возглавил командир 12-й бригады специального назначения "Азов" Денис "Редис" Прокопенко.

Отметим, что в начале февраля Владимир Зеленский утвердил новую корпусную систему организации ВСУ.