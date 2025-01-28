Скандал за участю СБУ — у 3 ОШБр заступились за "Центурію"

Командир 2 штурмбату 3 ОШБр Дмитро Кухарчук. Фото: Facebook/Дмитро Кухарчук

Керівник СБУ Чернігівщини Олексій Лях надіслав лист ОВА, в якому запідозрив можливу низку молодіжних рухів у "підривній діяльності". У список Ляха потрапила й організація "Центурія", яка є частиною Азовського руху.

Командир 2 штурмбату 3 ОШБр Дмитро Кухарчук відреагував на це, опублікувавши пост в Telegram у вівторок, 28 січня.

Читайте також:

Реакція Кухарчука на звинувачення щодо "Центурії"

Як зазначив військовий, організація "Центурія" стала однією з "кістяків" Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ. На початку повномасштабної війни учасники організації, не маючи бойового досвіду, обороняли Гостомель, Горенці і Мощун.

"Саме хлопці з Центурії були молодою кров'ю для полку "Азов" весь період існування організації. Багато з них загинуло за Маріуполь. Саме хлопці з Центурії у лавах "Кракена" не дали окупувати Харків, а у лавах 98 батальйону ТРО "Азов Дніпро" захистили напрямок Великої Новосілки від прориву", — написав Кухарчук.

Лист Олексія Ляха до ОВА. Фото: Telegram/​​​​Дмитро Кухарчук

Лист Олексія Ляха до ОВА щодо організацій. Фото: Telegram/​​​​Дмитро Кухарчук

Він заявив, що Олексій Лях, який очолює Чернігівське управління СБУ, у своєму листі до ОВА фактично називає "Центурію" організацією радикального спрямування. Крім того, зазначає, що її нібито використовує РФ.

"Прирівнює її до "молодої гвардії більшовиків-ленінців", шавок з "прямої дії", неонацистів з організації "маньяки культ вбивств", іншими нацистськими проросійськими організаціями", — зазначив військовий.

Повідомлення Дмитра Кухарчука. Фото: скриншот

"Центурія" — не єдина проукраїнська організація, що потрапила в перелік Ляха. Крім неї згадали й про структури "Традиція і порядок", "Права Молодь", "Гонор". Їхні представники теж сьогодні захищають Україну.

"Моя думка про Ляха що він або зрадник України, який відтворює російські наративи, або далекий від реальності космонавт. В обох випадках — людина не достойна перебувати в лавах СБУ", — заявив Кухарчук.

Реакція Дмитра Кухарчука. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше командир 3 ОШБр Андрій Білецький розповів про історію створення бригади. Він заявив, що учасники організації "Центурія" зробили великий внесок.

Дмитро Кухарчук також писав про те, що у Польщі для школярів запровадили обов'язкові уроки з безпеки. Натомість, за його словами, в Україні досі цим не переймаються.